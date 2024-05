Alessandra Amoroso, ecco chi è il fidanzato Valerio Pastore/ “Con lui ho scoperto nuovo modo di amare”

Alessandra Amoroso sempre più innamorata del nuovo fidanzato Valerio Pastore: ecco chi è e di cosa si occupa

Da qualche tempo a questa parte, il cuore di Alessandra Amoroso è tornato a battere per Valerio Pastore. Il nuovo fidanzato è un tecnico audio, ha qualche anno in meno di lei (otto per la precisione), ma il distacco anagrafico non sembra rappresentare un problema per i loro sentimenti. Alessandra Amoroso, in particolar modo, si fa guidare da ciò che sente: un amore impetuoso e passionale.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato”, ha detto la cantante salentina in una bella intervista rilasciata per il videopodcast di Cosmopolitan. “Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”, ha raccontato ancora l’artista pugliese.

Alessandra Amoroso e l’amore per il fidanzato Valerio Pastore: “Il nostro segreto? Siamo liberi…”

Alessandra Amoroso non si nasconde più e urla al mondo il suo amore per il fidanzato Valerio Pastore, spendendo parole al miele per la loro relazione, che vive una fase meravigliosa. “La cosa stupenda di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi”, le parole della cantante. “E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona”, ha sottolineato Alessandra Amoroso.

In passato, evidentemente, le cose erano diverse e in molti hanno notato – in queste dichiarazioni – una sorta di stoccata o frecciatine al suo ex fidanzato Stefano Settepani, con cui è stata per oltre sei anni.











