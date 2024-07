Alessandra Amoroso regina dell’estate con “Mezzo rotto”?/ L’amore per il fidanzato Valerio Pastore

Alessandra Amoroso è tra le indiscusse protagoniste dell’estate 2024 grazie al successo del singolo “Mezzo rotto” in coppia con Big Mama. La cantante, dopo la partecipazione al suo primo Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fino a qui”, ha pubblicato un nuovo brano; una collaborazione con la rapper campana che ha incrociato proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Durante un’intervista rilasciata a Radio Italia, l’Amoroso ha parlato di amore e di musica. Alla domanda “una canzone Mezza Rotta si può riparare?”, la cantante ha risposto – “non lo so. Di solito è bello quando le cose escono in maniera naturale. Non so se terrei una canzone mezza rotta oppure la butterei…”.

Se in ambito musicale forse salverebbe una canzone mezza rotta, Alessandra Amoroso non ha alcun dubbio per quanto riguarda la vita sentimentale e privata. “Amori mezzi rotti? Non vale la pena aggiustarli, doveva andare così”. Il successo di Alessandra Amoroso risale alla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi dove ha trionfato grazie al brano Immobile che considera la canzone della sua vita.

Alessandra Amoroso e la vita privata: innamorata del fidanzato Valerio Pastore

Dopo una lunga storia d’amore con Stefano Settepani, Alessandra Amoroso ha ritrovato la felicità e l’amore tra le braccia del fidanzato videomaker Valerio Pastore. I due sono legati da diversi tempo, ma solo recentemente la cantante parlando della sua vita privata è uscita alla scoperto ufficializzando la relazione. Ospite del videopodcast Mano sul cuore di Cosmopolitan, l’Amoroso ha raccontato: “con il mio fidanzato Valerio Pastore ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata”.

Non solo, l’Amoroso ha aggiunto: “sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona”.











