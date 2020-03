Alessandra Amoroso ed Emma Marrone/ Gaffe in diretta Instagram: “Ma hai capito che..”

Ai tempi del coronavirus sono tanti i Vip che si sono lanciati in una nuova forma di intrattenimento ovvero le dirette Instagram. A mano a mano che un amico vip o meno si piazza davanti allo smartphone per seguire la diretta viene chiamato in ballo, anche a sua insaputa, ed è proprio questo quello che è successo ad Emma Marrone e Alessandra Amoroso. La prima era in diretta con i fan su Instagram ed è stato proprio in quel momento che ha tirato in ballo la sua amica Alessandra Amoroso che ha subito iniziato a parlare a ruota libera: “Stavo andando adesso a mangiare. Mi hai fatto venire un’ansia…. Ho detto, non è che poi non ce la faccio e finisco sulla tazza del cesso. Avevo paura di non farcela…”.

IL SIPARIETTO SIMPATICO DI EMMA MARRONE E ALESSANDRA AMOROSO

A quel punto Emma Marrone ha iniziato a ridere ma non prima di aver rivelato ad Alessandra Amoroso che non si trattava di una videochiamata privata: “Ale, ma tu hai capito che non siamo solo io e te? Siamo in diretta su Instagram, con più di 11mila persone. Non ti ho chiamato su WhatsApp, non siamo solo io e te”. A quel punto Alessandra Amoroso si lascia andare ad una grossa risata confermando di non aver capito niente e poi continua scusandosi quasi: “Non so come funziona, non le ho mai fatte. Va beh ci sentiamo dopo, chiudo adesso. Ciao a tutti!”. La gaffe è andata in scena e a quel punto era destinata a diventare virale visto che secondo Emma Marrone erano oltre 11mila le persone in ascolto.

Ecco il video del momento:





