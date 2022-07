Alessandra Amoroso fidanzato?/ Il suo amore è tutto per…

Alessandra Amoroso ha una nuova fiamma? Il messaggio sibillino

Alessandra Amoroso è di nuovo sentimentalmente impegnata? Questa è la domanda generale, dal momento che la cantante di Immobile e ex concorrente di Amici 10 ha lanciato un messaggio sibillino che farebbe pensare a molti, in primis ai fan internauti dell’artista, ad una nuova lovestory in corso per lei. “Tutto l’amore che ho”, scrive tra le Instagram stories sibillina l’ex Amici, lasciando pensare di essere nuovamente innamorata, dopo una relazione amorosa durata 5 anni con Stefano Settepani, produttore musicale che la cantante ha conosciuto nel dietro le quinte del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il messaggio social romantico fa però da caption ad uno scatto che Alessandra Amoroso condivide con i fan e che la immortala con Francesca Amoroso, ovvero la sorella della cantante. Motivo per cui viene facile pensare anche che la frase sull’amore sia dedicata da parte della Amoroso senior alla sorella minore, Francesca. Tuttavia, se in amore sembrano non esserci grosse novità, per Alessandra Amoroso, si avvicina una data importante per ciò che concerne il lavoro e quindi la carriera di musicista.

Il nuovo traguardo musicale di Alessandra Amoroso

Ebbene sì, così come si evince sempre tra le nuove Instagram stories della cantante, Alessandra Amoroso è attesa per il 13 luglio 2022 dai fan sul palco del Tutto accade a San Siro, ovvero la data evento che farà dell’ex Amici di Maria De Filippi la seconda artista femminile dopo Laura Pausini, nel mercato discografico made in Italy, a riempire uno stadio del calibro di quello milanese, alquanto pregevole e ambito da parte dei cantanti e musicisti.

In una recente intervista concessa a Grazia, Alessandra ha palesato che il suo amore nutrito per Stefano Settepani è naufragato anche se nel suo caso il sentimento nutrito per l’ex non può dirsi svanito, ma è ormai coltivato da lei come una parte integrante della sua crescita personale come persona e artista.

