Alessandra Amoroso/ “Gli haters? Ho cambiato punto di vista e vi spiego perché…”

Da qualche tempo a questa parte c’è una ‘nuova’ Alessandra Amoroso, meno emotiva del passato perché…

Questa sera, martedì 14 maggio, c’è anche Alessandra Amoroso ad animare la magica cornice dell’Arena di Verona per il concerto evento de Il Volo. La cantante salentina si prepara ad un’estate che la vedrà ancora una volta protagonista tra eventi e ospitate di vario tipo. Ci aspettiamo sicuramente la solita Alessandra, sorridente ed entusiasta, ma anche una ‘nuova’ Alessandra, forse un po’ meno emotiva rispetto al passato. Perché? Perché fu proprio lei, non più tardi di qualche mese fa, a spiegare di aver cambiato prospettiva e modo di rapportarsi alle altre persone, nella fattispecie all’odio dilagante sui social.

Alessandra Amoroso, ecco chi è il fidanzato Valerio Pastore/ "Con lui ho scoperto nuovo modo di amare"

Un tema non irrilevante per chi fa il suo mestiere e per chi si trova costretto a fare i conti con una popolarità importante. Aveva addirittura pensato di smettere, ad un certo punto. “Ora sto ricevendo tanto amore sono felice di questa cosa. Haters? Ho cambiato punto di vista, prospettiva, non mi tocca”, aveva assicurato parlando dell’odio social che l’aveva toccata.

Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso/ "Siamo liberi, è la chiave di tutto"

Alessandra Amoroso, l’amore per la musica e per la vita: “Mi sento dappertutto”

Perché nella vita può capitare di cadere o inciampare, l’importante è sempre rialzarsi. Anche a costo di chiedere aiuto. Lo sa bene Alessandra Amoroso, che nei momenti difficili non ha esitato. “Ho la fortuna di avere persone accanto che mi supportano e continuano ad aiutare in questo percorso di consapevolezza e di crescita”, racconta.

“Non avevo gli strumenti adatti. C’era la rabbia. Avrei fatto solo dei danni”, insiste Alessandra Amoroso in una intervista a Radio Zeta, ripercorrendo i momenti più difficili della sua esistenza. Adesso, fortunatamente, è tornata la luce. Alessandra Amoroso è tornata a sorridere, con le sue hit e la voglia di far sentire la sua voce: “Mi sento dappertutto. Io sono piena di vita, piena di gioia. Perché io amo la vita”.

Alessandra Amoroso ‘scarta’ l’amica Emma per Annalisa/ La simpatica gag a ‘Stasera c’è Cattelan’

© RIPRODUZIONE RISERVATA