Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Stefano Settepani tutto tace ma…

Alessandra Amoroso felicemente single e spensierata

Alessandra Amoroso è fidanzata? E’ la domanda che da un po’ di tempo a questa parte assilla i fan della cantante e più in generale gli appassionati di gossip. Ebbene, sembra non esserci alcuna persona nella vita sentimentale dell’artista pugliese, che però sta vivendo un’estate magica tra esibizioni live e concerti. Nelle sue apparizioni pubbliche, la vediamo sempre felice e sorridente, disponibile coi fan e genuinamente contenta di essere circondata da tanto affetto.

Nelle scorse settimane, qualche fan aveva ipotizzato l’arrivo di una nuova persona nella vita sentimentale di Alessandra, dal momento che la cantante si era sbilanciata pubblicando un post romantico sui propri canali social. “Tutto l’amore che ho”, aveva scritto l’Amoroso. Peccato però che in quella circostanza si riferisse, molto probabilmente, alla sorella Francesca.

Da quando Alessandra Amoroso ha rotto con Stefano Settepani, dopo una storia d’amore durata ben cinque anni, la cantante è rimasta single e non sembra ossessionata all’idea di avere qualcuno al suo fianco. Per quanto riguarda la storia con il produttore musicale, l’artista pugliese lo aveva conosciuto nel dietro le quinte di Amici, dove aveva partecipato come concorrente e dove poi è tornata più volte in veste di ospite nel corse delle varie edizioni. Ad ogni modo il passato, ormai, è archiviato. La cantante salentina guarda al futuro con entusiasmo e serenità, anche se al momento lo fa felicemente in solitudine.

