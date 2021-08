Alessandra Amoroso/ “La morte di mia nonna per l’Alzheimer mi ha segnata”

Alessandra Amoroso ha iniziato la sua carriera nella scuola di Amici della conduttrice Maria De Filippi e adesso, dopo dieci anni, la star conquista San Siro. Per promuovere questo concerto, Alessandra ha rilasciato un’intervista per la rivista Grazia, che le ha dedicato anche una copertina.“Mi sento fortunata. E spero di passare il testimone nei prossimi anni a molte altre donne in una staffetta femminile: sfatiamo il mito di uno stadio tutto maschile“, ha ammesso infatti la cantante, da sempre sostenitrice attivamente dei diritti delle donne.

Da sempre, la Amoroso si è distinta per la sua sensibilità oltre che per l’indiscutibile talento. Ecco perché, quando nel corso dell’intervista le è stato chiesto quale sia stato l’incontro che le ha cambiato la vita, la cantante ha così replicato: “Più che un incontro, è stata una perdita. – spiegando i motivi di questa sua dichiarazione – Sono cresciuta con mia nonna Maria: la sua morte ha cambiato le mie priorità. La sua sofferenza nella malattia, l’Alzheimer, mi ha fatto capire ciò per cui valeva la pena di piangere e di vivere. Ma mi ha segnato anche l’incontro con la mia psicologa”.

Alessandra Amoroso e l’amore: dopo Stefano Settepani…

Tra i vari argomenti, Alessandra Amoroso ha recentemente raccontato anche della rottura con l’ex fidanzato Stefano Settepani, spiegando finalmente il vero motivo che ha spinto a dirsi addio quando, fino a poco prima, si parlava di matrimonio. La bravissima cantante, durante l’intervista ha rivelato che, anche se l’amore finisce, il sentimento non si spegne facilmente. Oggi, Alessandra non prova rancore e considera la loro rottura un fallimento. Lo definisce, invece, un motivo di crescita personale che la rende pronta per una nuova relazione. Al momento, però, questo nuovo amore non è ancora arrivato. Alessandra Amoroso continua ad essere single.

