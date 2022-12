Alessandra Amoroso, nel mirino web: “Farai una brutta fine”/ Interviene Emma…

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso vittima degli attacchi social

Nonostante il successo online del nuovo singolo Notti blu, che può dirsi uno dei tappeti musicali più usati sul social TikTok, Alessandra Amoros é ora nel mirino di pesanti attacchi di haters, nel web. Non a caso, una compagine del popolo della rete, rappresentata dal fandom dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e ora cantautrice di successo -la Big family- ora difende la beniamina, denunciando a mezzo social gli attacchi sferrati contro di lei. L’occasione della denuncia, dove si grida al cyberbullismo contro Alessandra Amoroso, é la condivisione online di un video Reel, che mira a bollare i messaggi al veleno come attacchi a sfondo di bullismo digitale, ai danni dell’artista. Alessandra Amoroso sembra non riuscire più a vivere in pace la sua vita virtuale, sin dal momento in cui lei finiva qualche mese fa accusata dagli internauti di snobismo e divismo in seguito alla condivisione social di un video che la immortala mentre -per l’accusa web- lei negherebbe dei favori ai fan, alle richieste di autografi, selfie e abbracci.

“Ancora parli? Ma non ti fai schifo da sola?”, si legge tra i messaggi incriminati destinati alla cantante, denunciati dal fandom della diretta interessata, come riprende Leggo.

Emma Marrone difende Alessandra Amoroso

Ma non mancano le pronte difese di chi si schiera dalla parte di Alessandra Amoroso, come la collega cantautrice e anche lei ex Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone. “La cattiveria e l’ignoranza. Anche tanto schifo. Troppo. Accanto a te amica mia. E a tutte le persone che ogni giorni ricevono questo tipo di violenza sui social».

Quest’ultima, Emma, tanto quanto Alessandra Amoroso é ormai sottoposta al peso delle critiche social, ormai all’ordine del giorno, tanto che una delle sue più recenti canzoni di denuncia di bullismo e cyberbullismo é intitolata Malelingue. Una canzone dove l’artista canta: “Malelingue su di me non lasciano più traccia”.

