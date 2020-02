Alessandra Amoroso/ “Quando ero giovane credevo di fare la TAPP-model” (Amici 2020)

Alessandra Amoroso ormai è di casa nella scuola di Amici 2020 di Maria de Filippi. Non a caso è stata scelta tra gli ospiti della prima serata del serale, in onda su Canale 5 venerdì 28 febbraio 2020. La cantante salentina ha da poco chiuso una storia molto importante con il suo compagno Stefano Settepani, produttore discografico e collaboratore per alcuni programmi della De Filippi. Dopo la separazione, la Amoroso ha cambiato completamente look, sfoggiando un nuovo taglio e colore di capelli. Nonostante quindi la sua storia d’amore arrivata al capolinea, Alessandra Amoroso non perde mai il sorriso e lo dimostra anche sui social, dove ha condiviso diversi scatti che la ritraggono felice e gioiosa. Ultimamente ha postato alcune vecchie foto, risalenti ai primi anni in cui è diventata famosa. Qui ha dimostrato di essere anche autoironica, ammettendo che da giovane credeva di poter fare anche la top model.

Alessandra Amoroso ironica e felice sui social

Quelli che si aspettavano di vedere un ritratto diverso della cantante salentina dopo l’annuncio della fine della sua relazione con Stefano Settepani possono rimanere delusi. Alessandra Amoroso non perde il sorriso neanche in questa occasione. Anzi, dimostra di aver superato la separazione con grande ironia e tranquillità. Sicuramente non è tutto oro quel che luccica, ma noi siamo felici di vederla con il suo immancabile sorriso. Di recente, ha condiviso alcune foto di qualche tempo fa, quando tutto è iniziato. La didascalia dimostra che la cantante sa essere anche molto autoironica: “Quando ero giovane e credevo di fare la TAPP-model”. Scrive sotto le foto di lei in gonna e camicetta. Sotto il post arrivano i commenti delle sue colleghe. Laura Pausini scrive: “Le hai fatte ieri insomma!”, mentre Emma lascia una dedica in salentino: “La beddha de Lu core mia – La bella del mio cuore”. Arriva poi anche Giorgia, che le lascia un cuore lilla e una stellina.





