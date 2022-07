Alessandra Amoroso replica alle accuse dei fan/ “Le polemiche creano odio ovunque…”

Alessandra Amoroso nel mirino dei fan: il live a San Siro scatena la polemica web

Il primo live da stadio, che la rende la seconda cantante dopo Laura Pausini nella storia della musica ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, sta diventando per Alessandra Amoroso motivo di accese contestazioni web oltre a rappresentare l’ennesimo traguardo raggiunto dall’ex Amici 10. Il motivo della polemica in corso? Con un video condiviso su Tiktok un sedicente fan deluso taccia Alessandra Amoroso di aver negato un autografo e/o un selfie al live milanese a più persone, lasciando intendere con la sua testimonianza che l’ex Amici 10 non si dimostri di fatto grata al supporto dei sostenitori della sua musica.

Proprio in un video postato su TikTok, dal suo canto l’Amoroso ha poi replicato alla contestazione che ha dato vita alla polemica web in corso sul suo conto, che in particolare vede i detrattori spalleggiare il fan contestatore, con messaggi del tipo “Quanto se la tira la Amoroso!”, “Antipatica lei”.

La replica dell’ex Amici

Reduce dal primo show da stadio, quindi, Alessandra Amoroso ha replicato sul suo profilo TikTok perentoria, agli haters: “Le vostre polemiche stanno creando odio ovunque. Da 14 anni la gente sa che non ho mai detto no senza una motivazione… cercate di ascoltare e non giudicare. Io continuerò a comportarmi esattamente come sempre, io sarò fedele a me stessa”.



Insomma, la cantante salentina sembra rivendicare il diritto di scegliere liberamente cosa fare e non, e soprattutto di dire ‘no’, anche alle richieste dei fan. Poi riferisce: “Sarò sempre riconoscente al mio pubblico e rimarrò semplicemente me stessa, nell’amore”. CONCERTO ALESSANDRA AMOROSO SAN SIRO MILANO, SCALETTA/ "Di nuovo insieme"

“14 anni che i fan pagano i biglietti”, si legge intanto tra le reazioni social rilasciate a margine del video in cui Alessandra Amoroso replica alle contestazioni web in corso sul suo conto. E la querelle social sembra, non a caso, essere destinata a farsi ancor più infuocata nel corso delle prossime ore.

