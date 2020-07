Alessandra Cantini, chi è “ex studentessa” Conte/ Fece scandalo da Chiambretti e…

Ha fatto il giro dei social il video delle avances dell’ex studentessa di Giuseppe Conte al premier stesso. I riflettori si sono quindi accesi su Alessandra Cantini, questo il nome della giovane che ha fermato il presidente del Consiglio per strada per chiedergli un selfie con proposta indecente inclusa. La giovane ha due lauree, una in Comunicazione Media e Giornalismo e l’altra in Relazioni Internazionali. Inoltre, ha lavorato ad un film candidato all’Oscar, parla cinque lingue, ha scritto un libro in difesa degli uomini e per qualcuno potrebbe essere un volto noto anche per il fatto che ha partecipato al programma di Chiambretti. Inoltre, si è candidata con Forza Italia alle elezioni regionali in Toscana. Sul suo profilo Instagram (con tanto di spunta blu) vanta già oltre 40mila follower. Erano meno fino a ieri, evidentemente il “siparietto” col premier Conte le ha dato ulteriore visibilità.

ALESSANDRA CANTINI, CHI È DAVVERO “EX STUDENTESSA” CONTE

Alessandra Cantini, ribattezzata come “l’ex studentessa” di Giuseppe Conte, si presenta sui social come dottoressa e artista, ma anche come protettrice e musa del genere maschile. La 27enne è infatti sostenitrice del neo-maschilismo: promuove infatti l’idea che la donna sia complementare all’uomo e ritiene che le “vere donne” debbano essere fiere di avere “uomini potenti e ambiziosi in ambito lavorativo e familiare” e debbano esaltarne “la mascolinità e il ruolo che gli spettano per Natura”. Quando aveva solo 17 anni, nel 2010, partecipò a La prima cosa bella di Paolo Virzì: interpretò Elena Talini, la ragazza che seduce il protagonista da giovane. Ha fatto poi scandalo nello studio di Chiambretti, quando senza alcun pudore si è sollevata il vestito mostrando il lato B in favore di telecamere. A tal proposito, quando si è presentata a Conte, gli ha confidato che per fare la foto si sarebbe tolta la biancheria intima, suscitando la reazione stizzita del premier.





© RIPRODUZIONE RISERVATA