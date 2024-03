Alessandra Cataldo, Asia Argento e Jessica Mazzoli: chi sono le ex fidanzate di Morgan/ Storie finite male

Asia Argento e la storia con Morgan

Nella vita di Morgan, l’amore non è mai mancato. La prima storia importante che ha occupato le prime pagine dei giornali è quella avuta con Asia Argento con cui ha avuto la figlia Anna Lou, la primogenita di entrambi. Un amore vero e passionale che, però, non il tempo si è rotto. Tra i due non sono mancati i problemi con uno scambio di accuse pubbliche ma ad oggi, i due, sembrano aver trovato un equilibrio anche se non hanno alcun tipo di rapporto come ha spiegato la stessa Asia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo insieme alla figlia Anna Lou.

“Non abbiamo rapporti praticamente. Ogni tanto mi manda della musica. Di notte mi arrivano delle canzoni sue. Le ascolto, è un artista sempre interessante. Ha detto che non ha mai smesso di amarmi? Mi chiedo se una persona come lui sia capace di amare. Quando ci si ama troppo o ci si odia troppo è difficile amare gli altri. Io gli voglio bene, penso sia stato il grande amore della mia vita. Sono un po’ severa perché l’ho conosciuto quando aveva 27 anni e so il suo grande potenziale”.

Alessandra Cataldo e Jessica Mazzoli: chi sono le altre ex fidanzate di Morgan

Dopo la fine della storia con Asia Argento, Morgan ha ritrovato l’amore con Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor. Un amore nato durante il talent show e che ha portato alla nascita della figlia Lara. Una storia che, però, è finita male con durissime accuse tra i due. A distanza di tempo, tuttavia, pare che i due siano riusciti a trovare un equilibrio soprattutto per il bene della piccola.

Successivamente, nella vita di Marco Castoldi è arrivata Alessandra Cataldo. Diversamente da Jessica Mazzoli e Asia Argento, Alessandra Cataldo non fa parte del mondo dello spettacolo. I due, nel 2020, hanno avuto una figlia, Maria Eco ma anche questa relazione è finita.

