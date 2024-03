Anna Lou Castoldi, chi è la figlia di Morgan e Asia Argento/ “Voglio bene a papà e vorrei vederlo di più”

Chi è Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento

Anna Lou Castoldi è la figlia di Morgan e Asia Argento. La 22enne è la primogenita di entrambi i genitori che hanno poi avuto altri figli. Anna Lou Castoldi, dopo la fine del rapporto dei genitori è rimasta a vivere con la madre portando avanti le proprie idee e la propria personalità. Voluta fortemente da entrambi, Anna Lou è il frutto dell’amore e, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, ha spiegato di aver ereditato dai genitori uno “sguardo libero e aperto”.

Molto unite, mamma e figlia hanno dovuto affrontare anche diverse difficoltà supportandosi e aiutandosi sempre come ha spiegato la stessa Argento ai microfoni di Silvia Toffanin. “La nostra vita non è stata un letto di rose, una passeggiata di salute, Anna Lou – anche per conseguenza mia – ha dovuto vivere dei traumi molto forti”.

Anna Lou Castoldi e il rapporto con papà Morgan

Legatissima alla mamma con cui ha un rapporto unico, Anna Lou Castoldi ha un bel rapporto anche con il padre. Pur non riuscendo a vedere sempre Marco Castoldi, questo il vero nome di Morgan, la primogenita di Asia Argento spende belle parole per il padre che, ammette, vorrebbe vedere di più.

“Per me parlare di papà non è facilissimo perché mi manca come persona. Gli voglio bene e lo vorrei vedere di più. Il nostro rapporto è bello, nel senso che abbiamo delle belle conversazioni, solo che mi piacerebbe averlo di più anche nella vita quotidiana. Non voglio metterlo in cattiva luce perché ognuno fa del suo meglio. Non provo rancore”, le parole della 22enne a Verissimo.

