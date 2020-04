Alessandra Cataldo, fidanzata Morgan/ Prima di conoscerlo era una sua grande fan

Pubblicità

Alessandra Cataldo, la fidanzata di Morgan, è da poco diventata madre di Maria Eco. Il cantante e la sua compagna, infatti, sono diventati genitori: per Morgan si tratta della terza volta e questo pomeriggio, ospite a Domenica In da Mara Venier, racconterà tutte le sue sensazioni. L’artista fa coppia fissa con Alessandra da quattro anni; una donna che è stata capace di comprenderlo e supportarlo in momenti molto delicati e complicati, proteggendo la loro relazione. La Cataldo non è vicina al mondo dello spettacolo e raramente è apparsa pubblicamente al fianco di Morgan. Certo è che i due hanno costruito una relazione stabile nel corso del tempo e adesso, con la nascita di Maria Eco, coronano il loro sogno di amore. Oggi, domenica 26 aprile, Morgan sarà ospite da Mara Venier, parlerà inevitabilmente della sua storia con Alessandra Cataldo e della promessa fatta alla figlia.



Alessandra Cataldo, grande fan di Morgan prima di diventare la sua fidanzata

Non si hanno moltissime informazioni su Alessandra Cataldo, se non che sia la fidanzata di Morgan e madre della loro figlia, Maria Eco. La sua compagna, di origine savonese, era una grande appassionata della musica di Morgan. Lui però è sempre rimasto piuttosto riservato sulla loro relazione, quasi a volerla proteggere Alessandra dai rumors mediatici: “Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”, aveva detto Morgan in un’intervista. Oggi la sua relazione con Alessandra Cataldo torna inevitabilmente sotto i riflettori, visto che è nata Maria Eco. Per Morgan si tratta del terzo figlio, dopo Anna Low e di Lara. “Per lei farò un risanamento totale, da lunedì rinuncerò a tutte le cattive abitudini”, ha dichiarato il cantante.



