Alessandra Celentano, chi é l’ex marito Alex Trementozzi?/ “La mia porta é ancora…”

Alessandra Celentano é ospite a Verissimo: il volto tv di Amici 2022 ha una separazione alle spalle con Alex Trementozzi

Dal 2003 é l’insegnante di danza più tenuta del talent di Maria De Filippi e, riconfermata nel corpo docenti di Amici 2022, Alessandra Celentano fa parlare del suo ex Alex Trementozzi, nell’attesa del suo ritorno a Verissimo. Non tutti sanno che l’attesa ospite in studio a Verissimo, nella puntata datata 11 dicembre 2022 su Canale 5, convolava a nozze tra il 2006 e il 2007 con l’ormai ex marito Alex e che il loro matrimonio giungeva al capolinea nel 2012, con la separazione. Sulla scia delle ultime dichiarazioni rilasciate dalla maestra di danza in un’intervista concessa a Nuovo, dove tra le altre curiosità lei svela di vivere in totale castità e singletudine da almeno 13 anni, c’é chi nel gossip made in Italy si chiede chi sia Alex Trementozzi.

Quest’ultimo, ex marito storico di Alessandra Celentano, ha ottenuto la laurea in Business and Economics all’Università di Roma nel 1977 e, grazie all’ambito titolo, ha maturato una carriera costellata dal successo nel mondo della finanza, giungendo persino alla collaborazione con brand e aziende rinomate nel mondo. Alex Trementozzi ha inoltre esercitato, negli anni, la carica di docente presso l’Università Europea di Roma, dove ha insegnato materie come Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Dal lontano 2008 esercita la professione di economista presso lo studio di famiglia, fornendo servizi che spaziano dalla contabilità al diritto tributario, civile e commerciale.

Rispetto all’amore naufragato, nella nuova intervista la Celentano dichiara: “Sono stata sposata e ho divorziato. Da tanti anni sto da sola e ho la fortuna di saperci stare bene. Ma la mia porta è ancora aperta agli uomini”.

Alex Trementozzi non é solo un economista…

Quando non è alle prese con l’attività di commercialista e revisore contabile, presiede un’associazione sportiva dilettantistica di karate. A differenza della ormai ex moglie, volto tv di Amici 2022 e ospite a Verissimo mantiene un low-profile online, in particolare sul social per antonomasia, Instagram. Ha un profilo social con un centinaio di followers e a margine di alcune foto non mancano i commenti di Rosita Celentano, cugina di Alessandra Celentano, la quale é nipote del “Molleggiato”, il popolare cantautore Adriano Celentano.

