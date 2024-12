Alessandra Celentano, chi è l’insegnante di Amici: “Il mondo della danza è duro”

Tra gli insegnanti storici di Amici c’è sicuramente Alessandra Celentano. La maestra di ballo è seduta dietro la cattedra della scuola più longeva della tv da più di vent’anni ed è nota soprattutto per i suoi modi tutt’altro che pacati e diplomatici con cui insegna ai suoi allievi. Ma chi è Alessandra Celentano? Nata nel 1966 a Milano ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza quando era ancora una bambina mentre il suo esordio avviene a metà degli anni ’80 con la compagnia Aterballetto.

La sua carriera nel mondo della danza la porta tra gli anni ’90 ai primi anni 2000 ha varcare palchi importanti come il Teatro della Scala di Milano e Teatro San Carlo di Napoli affianco a mostri sacri della danza come Carla Fracci e Roberto Bolle. Nel 2003 per lei si aprono le porte della suola di Amici di Maria De Filippi e sin da subito si è imposta come una delle insegnanti più severe. A tal proposito ha rivelato: “Il mondo dello spettacolo è duro, per fare qualcosa di spessore ci vuole la gavetta. È sempre così. E non è facile dirlo, ma a me viene proprio istintivo. Perché? Perché alla fine c’è un grande rispetto nei confronti dei ragazzi, e nei confronti dei genitori di quei ragazzi che spesso sono illusi da certe situazioni.”

Per quanto riguarda la vita privata, l’insegnante di Amici di Maria De Filippi è sempre stata molto riservata e non si conoscono molti dettagli. Si sa solo che l’ex marito di Alessandra Celentano è Angelo Tramentozzi, analista finanziario ed esperto di karate che ha sposato nel 2007, il loro matrimonio, tuttavia, è finito nel 2012 anche se la coreografa ha confessato che sono in buoni rapporti senza rancori pregressi. In anni più recente, infine, la Celentano ha reso nota la sua malattia, la sindrome dell’alluce rigido. Si tratta di una patologia dovuta all’usura del piede che è tipica delle ballerine di danza classica. È stata operata varie volte ed a causa di questo problema ha dovuto smettere di ballare.