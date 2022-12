Alessandra Celentano, chi sono i genitori?/ “Non ne parlo volentieri..”

Alessandra Celentano é ospite a Verissimo, nella puntata datata 11 dicembre 2022: la professoressa di Amici non é una figlia d’arte…

Nell’attesa del suo preannunciato ritorno a Verissimo, previsto nella puntata datata 11 dicembre 2022 su Canale 5, Alessandra Non ne Parolo volentieri..” di Amici 2022 desta curiosità generale, anche rispetto all’identità dei suoi genitori. La nipote del popolare cantautore della Via Gluck detto il Molleggiato, Adriano Celentano, non é un figlia d’arte. Bensì nasce dall’amore di coppia dalle umili origini, formata dal fratello di Adriano, Alessandro Celentano, e la mamma casalinga. Classe 1966, l’ospite a Verissimo e rodata insegnante di danza ad Amici 2022 sin dai tempi di Amici 2002-2003 é figlia di Alessandro, il fratello del celebre cantautore italiano Adriano. Classe 1920, dunque di 18 anni più grande dell’artista, Alessandro non avrebbe a quanto pare seguito le orme del fratello nello showbiz.

Alessandra Celentano e il dramma della malattia della madre

Rispetto all’identità della madre, ad oggi, Alessandra Celentano si riserva della facoltà di mantenere un low profile, anche se in una recente intervista concessa a Top il volto storico di Amici non nasconde quanto abbia segnato la sua vita la malattia diagnosticata alla donna che l’ha concepita, ovvero il morbo di Alzheimer: “non ne parlo volentieri, perché so che le darebbe fastidio -dichiara la maestra di danza classica-. Gran parte del tempo libero è tutto per la mia famiglia, anche perché con il lavoro ho ritmi davvero serrati. Preferisco dedicarmi ai miei cari e ai miei quattro cani”.

La tanto temuta insegnante di danza classica di Amici 2022 e ospite a Verissimo, nel 2012, giungeva alla separazione dall’ormai ex marito ed economista, Alex Trementozzi, e al momento si dichiara felicemente single da ormai 13 anni. Nel frattempo, sulla scia delle anticipazioni TV della nuova puntata domenicale di Amici 2022, fa rumore nel web la polemica sollevatasi rispetto alla mancata ospitata TV al talent degli ex Amici 21, LDA e Albe.

