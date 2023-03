Alessandra Celentano con la parrucca ad Amici 22?/ Il web la scambia per una famosa attrice: somiglianza choc

Alessandra Celentano con la parrucca al serale di Amici 22: per il web è uguale a Miranda Priestly

Alessandra Celentano, per questa edizione del serale di Amici, ha deciso di stupire il pubblico con i suoi look. Anche questa settimana la maestra di danza classica della scuola di Canale 5 sfoggia un taglio di capelli audace: capelli cortissimi, color platino con ciuffo che le copre la fronte. A chi si chiede se si tratta di una parrucca, come abbiamo rivelato la scorsa settimana, la maestra ha deciso di indossare in questo serale delle parrucche, che probabilmente saranno sempre diverse di puntata in puntata.

Il look che la maestra Celentano ha portato al serale di Amici 2023 ha fatto letteralmente impazzire il web non solo per la parrucca, ma per la somiglianza che lei ha con un celeberrima attrice. Per tanti infatti la Celentano somiglia a Miranda Priestly, il Diavolo che veste Prada interpretata da Meryl Streep. Anche l’attrice in quel film porta infatti un taglio di capelli platino molto corto. Se a questo aggiungiamo lo sguardo severo di entrambe, la somiglianza diventa veramente fortissima. Basta guardare le foto in paragone alla fine di questo articolo per constatarlo.

