Alessandra Celentano demolita dalla giuria ad Amici 2022/ “Rimasta alla preistoria”

Si scatena la prima vera polemica ad Amici 2022 quando sul palco arriva il momento del guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano a Christian. La maestra vuole che l’allievo di Raimondo Todaro si esibisca affiancato da Serena in una complicata esibizione danzata con tanto di oggetto scenico, un palo. Dall’altra parte sono schierati Michele e Carola, perfettamente delineati con la prova. Todaro, però, fa deciso di rifiutare il guanto, trovandolo non equo. La parola va dunque alla giuria ed è qui che si scatena la polemica. Stefano De Martino punge la Celentano, facendole notare che il guanto non è assolutamente equo e che, anzi, Christian non sarebbe assolutamente in grado di fare un’esibizione simile.

La giuria annulla il guanto di sfida di Alessandra Celentano ad Amici 2022 e attacca: "Per niente equo"

Non è d’accordo Emanuele Filiberto, che è invece dell’idea che un guanto vada sempre accettato. A chiudere è Stash che concorda con Stefano, ritenendo che sia infattibile come guanto, non avendo il ballerino le caratteristiche per affrontarlo. Il guanto è dunque annullato ma la polemica continua. Lorella Cuccarini accusa Alessandra di avere una visione del ballerino ormai arcaica, non al passo con i tempi. “Sei rimasta alla preistoria”, attacca, ricordandole che ci sono tante compagnie che danno spazio ad ogni tipo di ballerino, seppur con talento. Cosa che anche De Martino sottolinea, pungendo infine la maestra con esempi lampanti che lui stesso ha visto quando faceva il ballerino.

