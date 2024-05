Alessandra Celentano è fidanzata?/ “Se va male, ho un posto libero a Uomini e Donne Over”

Alessandra Celentano è fidanzata? Questa è la domanda che in molti si sono fatti, dopo alcune dichiarazioni dell’insegnante di danza di Amici. Ospite nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, la maestra potrebbe dare una risposta più concreta sul suo presunto nuovo fidanzato.

Un po’ di tempo fa, ai microfoni di Belve, Celentano aveva confessato di essere single da diversi anni senza farsene un problema. Durante una puntata al serale del talent show condotto da Maria De Filippi, però, ha ammesso di essersi fidanzata recentemente per poi fare una battuta ironica alla conduttrice: “Se va male, ho un posto libero a Uomini e Donne Over“. Al momento, naturalmente, l’insegnante di danza non si è esposta sull’argomento non lasciando trapelare nessun dettaglio e non è dato sapere se dicesse la verità o fosse una semplice provocazione.

Alessandra Celentano è fidanzata? Le dichiarazioni a Belve

“Sono casta da 13 anni”. “Cioè mai avuto uno da più di 13 anni? “Vedrà adesso quante proposte”. Questo il botta e risposta tra Alessandra Celentano e Francesca Fagnani nel salotto di Belve. L’insegnante di danza ha ammesso di non avere più relazioni da tantissimi anni, forse anche a causa del dolore per la sua passata relazione di cui ha recentemente parlato ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Se mi è dispiaciuto che è finita con il mio ex marito? Assolutamente sì e ne siamo consapevoli tutti e due, poi la vita va avanti ed è giusto così. Abbiamo avuto una serie di cose che si sono messe contro che purtroppo hanno portato la storia ad andare in questo modo. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore” ha ammesso la maestra di Amici.











