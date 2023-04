Alessandra Celentano: “Ecco perché indosso la parrucca ad Amici 22″/ Inedito retroscena dal serale

Perché Alessandra Celentano indossa una parrucca al serale di Amici 22?

Nel corso del serale di Amici 22, Alessandra Celentano ha stupito tutti, sfoggiando in studio un look sempre nuovo. Prima dei capelli cortissimi color platino, poi un caschetto verdi, poi ancora nero: la maestra di danza classica del talent di Canale 5 ha deciso di utilizzare delle parrucche, abbinate ai vati look portati in scena; ma perché?

Lo ha spiegato nel dettaglio nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “A me le parrucche sono sempre piaciute, ma la spiegazione è pratica: per questa edizione di “Amici” mi sarei dovuta tagliare i capelli, sono anni che li sto facendo crescere perché siano bianchi naturali.” La maestra ha quindi aggiunto: “Avrei dovuto dedicare del tempo a questa ‘operazione’ ma deve sapere che io non ho pazienza e non amo stare ore dal parrucchiere. Quindi ho pensato di optare per un posticcio, che fosse sempre lo stesso però. Mi sono piaciuta, ci ho preso gusto e ora ci sto giocando perché mi diverto.”

Alessandra Celentano con la parrucca ad Amici: “Ecco come mi preparo”

La scelta di Alessandra Celentano di indossare le parrucche al serale di Amici 22 è, dunque, puramente di carattere pragmatico. La maestra ha infatti rivelato come si prepara prima di entrare in scena al serale: “La preparazione richiede pochissimo, 10-15 minuti in totale. Niente attese infinite, non riesco a stare ferma a lungo, a farmi truccare o pettinare, mi annoio. Io sono per le cose pratiche”. E ha concluso: “Così è una passeggiata: divido i capelli in due, li fermo con mollette e via, si aggiunge la parrucca fermandola con delle clip”. Il gioco è fatto.

