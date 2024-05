Alessandra Celentano: “Gli abusi nella danza? Racconto quello che ho visto…”/ La verità dopo Amici 2024

Alessandra Celentano debutta come autrice, oltre il ruolo ad Amici 2024

É una Alessandra Celentano intimista quella che, reduce dall’esperienza di insegnamento della danza conclusasi ad Amici 2024, si rende protagonista di un nuovo intervento mediatico. La maestra più temuta del talent show di Maria de Filippi, replica alle domande del popolo del web, in occasione dell’uscita del suo primo libro (pubblicato il 7 maggio 2024) con il titolo sibillino di: “Chiamatemi maestra”. Le risposte, ce lo si aspettava, sono schiette e pungenti. «Nel mio libro c’è tutto quello in cui credo, ci sono i consigli a cui tengo – fa sapere la Celentano -, ci sono i miei ricordi che si fondono con i miei insegnamenti. Vuole essere un aiuto concreto per ragazzi e genitori. C’è un grande amore».

Alessandro Celentano difende Maionchi dalle accuse di Tiziano Ferro/ "Ha fatto bene a dirgli di dimagrire"

Le accuse di abusi nel mondo della danza, la replica di Alessandra Celentano

E Alessandra Celentano non si smentisce nemmeno quando é incalzata sul delicato tema degli abusi nel mondo dello spettacolo e della danza, non risparmiandosi nei giudizi, in occasione dell’intervista concessa a Superguida TV. «Abusi nel mondo della danza? Non mi è mai capitato fortunatamente – dichiara la maestra di Amici -. Non so se sono stata fortunata io ma ho incontrato amici e colleghi che non hanno avuto di questi problemi».

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da record ad Amici 2024/ Il traguardo mai raggiunto prima nel talent

La Celentano crede che le accuse degli abusi nello spettacolo siano esasperate e talvolta non fondate: «trovo che il mondo della danza sia abbastanza pulito», dichiara difendendo con coraggio l’ambiente di lavoro di una vita. Per ciò che concerne la sfera personale, Alessandra Celentano non nasconde di vivere in serenità con se stessa e di non soffrire il peso della solitudine, ma anzi di volersi ritagliare dei momenti in cui si isola dalla frenesia del mondo esterno per tutelare il suo benessere psicofisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA