Alessandra Celentano, foto a sorpresa con lo zio Adriano/ Niente crisi di famiglia “È la cosa più importante”

Quando ormai manca sempre meno all’attesa data di inizio messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, il 18 settembre 2022, Alessandra Celentano torna al centro dell’attenzione mediatica insieme allo zio, Adriano Celentano. Ebbene sì, in risposta alle congetture sollevatesi in rete rispetto a dei presunti rapporti conflittuali tra i due familiari vip, la riconfermata temuta maestra di danza classica al talent di Canale 5 ha voluto condividere via social uno scatto che la immortala in dolce compagnia del “Molleggiato” e la cugina popolare, Rosita Celentano.

Lo scatto rivelatorio giunge su Instagram e a dispetto di chi vedrebbe Alessandra Celentano non godere di rapporti familiari sereni, per il semplice fatto che l’esperta di danza sia poco incline ad apparire pubblicante insieme ai suoi affetti vip. Il che ha dato vita al chiacchiericcio su dei presunti dissapori nella Celentano family, che la futura protagonista di Amici 22, Alessandra Celentano, ha voluto totalmente demolire.

Il messaggio di Alessandra Celentano, prima del debutto ad Amici 22

“Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”, si legge nel messaggio di replica che ha Alessandra Celentano ha riportato per iscritto nella descrizione della foto che la immortala in compagnia dello zio e anche la cugina. Una dichiarazione d’amore per gli affetti familiari quella dell’esperta di danza, che vuole pubblicamente mettere a tacere le malelingue sui rapporti personali intercorrenti con i familiari, in primis con Adriano Celentano. E i commenti social degli internauti non si sono fatti attendere di certo. Spicca in particolare il commento rilasciato dal braccio destro di Maria De Filippi al timone della Redazione di Uomini e donne, Raffaella Mannoia, che ha così commentato lo scatto della Celentano trinity: “Che super Top… che stima per tuo zio, infinita”.

