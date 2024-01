ALESSANDRA CELENTANO “AMORE? SONO FATALISTA, NON CERCO NULLA”/ “Quando mi sono separata da mio marito…”

Alessandra e Rosita Celentano sono più che cugine: sono amiche, quasi sorelle. «C’è stato un periodo in cui lei andava più d’accordo con mia sorella Adriana, perché sono coetanee», racconta la coach di Amici nell’intervista “doppia” a Verissimo. «Siamo ragazzine, vecchie… Ci divertiamo tanto e con poco. Ci vediamo un film a casa, ci raccontiamo tutto, non abbiamo segreti, anche se non ne abbiamo grandi», prosegue Alessandra Celentano. «Io sono diplomatica, se dovessi dire quello che penso… Inoltre, quello che dico non è mai un’offesa, mi riferisco sempre alla danza ad Amici. Io uso le metafore per rendere l’idea, ma da fuori può sembrare che dica cose terrificanti».

A proposito del libro della cugina in cui ha parlato dei tradimenti subiti: «Secondo me non ho mai avuto corna, sono convinta di questo. Forse non è un caso che sono sola da anni». A proposito della sua vita sentimentale: «Io sono ferma da 14 anni. Sono fatalista, le cose devono succedere, io non cerco nulla». Alessandra Celentano parla anche di una fase difficile: «C’è stato un momento molto difficile, malattie e morti dei genitori ti cambiano la vita. Ho avuto un momento di sofferenza, non stavo bene. Ma avevo motivi concreti. Un periodo brutto coinciso con la separazione da mio marito. Ho fatto un lavoro su me stessa». (agg. di Silvana Palazzo)

Alessandra Celentano e il legame con la cugina Rosita

Alessandra Celentano, protagonista indiscussa da anni di Amici di Maria De Filippi, è sempre stata molto schiva e riservata. Ai microfoni di Verissimo, tuttavia, è pronta a raccontarsi insieme alla cugina Rosita, figlia di Adriano Celentano, a cui è fortemente legata. Le due cugine sono inseparabili e nella puntata del programma condotto da Silvia Toffanin domenica 7 gennaio, svelano i segreti del loro rapporto. Proprio in un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso ottobre, la Celentano aveva definito la cugina Rosita “un punto di riferimento” della sua vita.

“Io sono sempre stata abituata a sbrigarmela da sola, soprattutto perché non ho mai voluto dare delle preoccupazioni a chi mi vuole bene. Io sono sempre quella che “va tutto bene”, poi se proprio non va davvero tutto bene me la vedo io, ma non voglio dare pensiero a chi mi è vicino. Sicuramente ho dei punti di riferimento nelle mie sorelle e in mia cugina Rosita con cui siamo legatissime. Mi confido soprattutto con lei, abbiamo un rapporto di fiducia totale, è la persona con cui mi apro di più. E’ una grande ascoltatrice, buona, onesta, simpatica e molto generosa. A lei piace sinceramente dare una mano agli altri”.

Alessandra Celentano e l’amore

Alessandra Celentano è stata sposata Angelo Trementozzi con cui, però, il matrimonio è finito. Nonostante la separazione, tra i due c’è ancora un ottimo rapporto come ha raccontato lei stessa a Verissimo nel 2022. “Ci sentiamo e sappiamo che ognuno c’è per l’altro – ha spiegato a Silvia Toffanin – Un po’ l’ho trascurato per la malattia dei miei genitori, ma per tanti anni è andata bene. Mi sono sposata a 40 anni e mai avrei pensato di sposarmi, quindi mai avrei pensato di separarmi. Certamente è stato un dolore”.

Com’è, oggi, la sua situazione sentimentale? A Silvia Toffanin, la maestra di danza classica di Amici, ha svelato che con la cucina Rosita non parlano mai d’amore perché “ci siamo un po’ arenate tutte e due su quel fronte”.











