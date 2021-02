Alessandra Chicca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ “Mi stuzzica e questo piace…”

Alessandra Chicca Gobbi è la moglie di Francesco de Gregori. Uno dei re della musica italiana ha accanto a sé una donna da anni ormai visto che della loro unione solida e intensa si parla già dagli anni ’70. E’ stato proprio alla fine di quel decennio che i due hanno deciso di sposarsi tenendo ben acceso il faro della loro vita, quell’amore che li ha sempre tenuti insieme e che, in fondo li ha fatti anche conoscere, ovvero la musica. Cinquant’anni insieme e non sentirli, almeno secondo quanto rivela lo stesso Francesco de Gregori che ha ammesso che lei riesce ancora a stuzzicarlo e forse anche un po’ stupirlo grazie ai suoi passi avanti nella musica. Secondo i bene informati, infatti, Francesca Gobbi, ancora prima di incontrare il marito, era già pazza per la musica tanto da essere una delle voci del Coro del Testaccio.

Alessandra Chicca Gobbi, moglie Francesco De Gregori, chi è e cosa fa nella vita?

Alessandra Chicca Gobbi e il marito Francesco De Gregori hanno messo su famiglia nonostante i loro impegni con la musica e dal loro amore sono nati anche due figli gemelli Marco e Federico, nati poco prima della cerimonia nuziale andata in scena il 10 marzo del 1978 con un testimone d’eccezione, l’allora segretario Fgci Walter Veltroni. Marito e moglie possiedono una piccola azienda a Sant’Angelo di Spello in provincia di Perugia, e amano la vita bucolica tanto che hanno dato vita anche alla produzione di un olio davvero molto pregiato. Proprio il marito l’ha voluta al suo fianco anche sul palco in canzoni cult come Rimmel ed è proprio in quel frangente che lui si è complimentato per lei per la sua evoluzione musicale ammettendo che lei, dopo tutti questi anni, “riesce a stuzzicarlo ancora”.



