Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ Amore e musica: centro della loro vita

Francesca Gobbi è la moglie di Francesco De Gregori, il cantautore de “La donna cannone” e “Rimmel”. Un amore importante quello che lega la coppia che, insieme, condivide la grandissima passione per la musica. Proprio così, forse in pochi lo sanno, ma la compagna di De Gregori ha collaborato diverse volte con il cantautore partecipando ad alcune sue produzioni musicali. A rivelarlo è stata proprio la donna in occasione di una intervista rilasciata al Corriere della Sera a cui ha raccontato che cantare con il marito è stato bellissimo.

Non solo, la donna ha raccontato di aver preso ispirazione proprio dal marito abituato a cantare dinanzi a centinaia di persone e di essersi divertita tantissimo come se fosse già successo prima. Una grande emozione per Francesca che in realtà è un grandissima appassionata di musica; la donna, infatti, in passato è stata voce del Coro del Testaccio e questo confermerebbe il suo talento nel settore.

Francesco De Gregori: “Francesca Gobbi è sempre più brava”

Francesco De Gregori non ha mai nascosto che oltre ad essere la donna della sua vita, Francesca Gobbi è anche una donna di grandissimo talento al punto da volerla a tutti i costi in uno dei suoi brani simbolo: “Rimmel”. Proprio così, Francesca ha suonato i tamburelli e ha fatto i cori nel celebre brano considerato tra i più belli della discografia italiana. Lo stesso De Gregori parlando della moglie ha tessuto le sue lodi in ambito musicale in occasione di una intervista a “La Sicilia”: “lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA