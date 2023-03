Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Gli Avvocati Pechino Express/ Proteste e…

Alessandra Demichelis e Lara Picardi, luci e ombre per Gli Avvocati nelle prime tappe di Pechino Express

Luci e ombre per Alessandra Demichelis e Lara Picardi a Pechino Express 2023. La coppia degli Avvocati vuole dimostrare al pubblico di saperci fare, anche al di fuori delle aule di tribunale, ma anche sottolineare che “le donne belle possono fare tutto”. Il rapporto con le altre coppie gareggianti, tuttavia, non sembra ancora essere sbocciato. Qualcuno le definisce utili “come il prezzemolo tra i denti”.

E non a caso, le mediterranee, con cui pare esserci una certa rivalità, le infliggono dieci minuti di penalità a inizio gara, rendendo più impervia la seconda tappa di Pechino Express. “Arriveremo prime lo stesso”, aveva tuonato Alessandra Demichelis, fiduciosa nella forza di volontà sua e della partner Lara Picardi. Le cose poi non sono andate nel migliore dei modi e nel finale c’è stato spazio anche per un piccolo ma significativo disappunto per la vittoria delle Mediterranee.

Alessandra Demichelis e Lara Picardi, le difficoltà di Pechino Express mettono a dura prova la coppia degli Avvocati

Il percorso di Pechino Express, come ovvio che sia, sta mettendo a dura prova la coppia degli Avvocati. Non sono mancati momenti di difficoltà e incomprensioni tra Alessandra e Lara, nel corso della scorsa puntata. Le due concorrente se ne sono dette di tutti i colori, mantenendo però sempre quel giusto velo di ironia. Anche se una gara è pur sempre una gara e nessuna delle due sembra volerla perdere. Così sono partite delle vere e propri maratone, alla ricerca del traguardo. “Puoi correre, per cortesia?”, sprona Demichelis verso il traguardo, dove poi arriva perfino a contestare la vittoria delle Mediterranee, agevolate dal preziosissimo aiuto dell’ex giudice di Masterchef, Joe Bastianich. Si chiude così, tra luci e ombre, in attesa della terza tappa.

