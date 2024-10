Concorrenti Pechino Express 2025: nel cast anche due ex del Grande Fratello Vip 7?

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’adventure game di Sky Uno, al timone come sempre ci saranno Costantino Della Gherardesca mentre al suo fianco dovrebbe essere riconfermato Fru. C’è molta curiosità, tuttavia, per quanto riguarda il cast di concorrenti Pechino Express 2025: chi saranno coloro che sfida dopo sfida tappa dopo tappa cercheranno di raggiungere il traguardo finale alla scoperta di nuovi popoli e culture? In queste settimane sono iniziati a circolare i primi rumor e l’ultimo in ordine di tempo lo ha fornito Deianira Marzano.

Nelle scorse ore, infatti, l’esperta di gossip ha lanciato un rumor sui suoi profili social sui prossimi concorrenti Pechino Express 2025: “Il cast di Pechino Express avrebbe scartato all’ultimo la coppia di uomini per sostituirla con quella di due donne, sempre dell’edizione del GF Vip 7. Poi vi dirò l’iniziale”. Inutile dire che dopo queste segnalazioni molti utenti sui social hanno iniziato a lanciare dei possibili nomi, la più acclamata è Oriana Marzoli mentre altri hanno fatto il nome di Sarah Altobello.

Successivamente Deianira Marzano ha fornito un altro indizio che ha ristretto il campo dei possibili concorrenti Pechino Express 2025: L’iniziale di una delle due viaggiatrici d’eccezione pare sia la lettera “G”. Ecco cosa ha scritto: “Come vi avevo promesso, ecco l’iniziale di uno dei nomi delle due concorrenti che hanno partecipato all’edizione del GF Vip 7 e che parteciperanno come coppia a Pechino Express. G”. Prendendo per vere le parole della Marzano, dunque, e controllando i concorrenti di quella edizioni nel cast del reality di Costantino Della Gherardesca potrebbero partecipare o Ginevra Lamborghini o Giaele De Donà (se si escludono Gegia e Wilma Goich) una di loro due sarà davvero tra i concorrenti?