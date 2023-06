Alessandra Drusian, attacco di panico in diretta all’Isola dei Famosi/ Urla e lacrime, Alvin la salva

Alessandra Drusian, attacco di panico in diretta all’Isola dei Famosi 2023

Un momento drammatico si è consumato nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi 2023 del 5 giugno. Nella puntata dedicata ai duelli per il posto da primo finalista, varie coppie di naufraghi sono state messe in sfida. La situazione è precipitata quando Alessandra Drusian dei Jalisse si è ritrovata a sfidare Cristina Scuccia in una manche in acqua, tra nuotate e ostacoli.

Alessandra ha iniziato a manifestare quasi sin da subito delle difficoltà nella prova e soltanto dopo, attraverso la testimonianza di sua figlia Angelica in studio, si è scoperto che Alessandra non solo non ama l’acqua, ma ha paura dell’acqua alta. Motivo per il quale, dopo qualche nuotata, Alessandra si è fermata, mostrando chiari segni di difficoltà.

Alessandra Drusian sta male durante la prova: Alvin spiega cos’è accaduto

In playa, come in studio, è iniziato ad esserci un chiaro allarme, tanto che Ilary Blasi ha iniziato a chiedere ad Alvin se ci fossero problemi e se la naufraga stesse bene. La situazione era però già crollata: Alvin non ha risposto alla domanda di Ilary perché già in acqua ad aiutare Alessandra insieme al marito Fabio Ricci. A comprendere cosa stesse realmente accadendo è stata Vladimir Luxuria, che ha riconosciuto nelle lacrime e nelle urla in acqua di Alessandra i segni di un attacco di panico. La regia ha allora censurato le immagini della naufraga soccorsa dal medico, spostando l’attenzione su Cristina, vincitrice della prova. Poco dopo, una volta ripresasi dall’attacco, Alessandra tranquillizza tutti, dichiarando si stare bene. È Alvin infine a spiegare che la naufraga ha tentato di superare la sua paura per l’acqua, un atto di coraggio davvero meritevole.

