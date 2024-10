Alessandra Drusian e Fabio Ricci: la storia d’amore dei Jalisse

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo, saranno ospiti anche i Jalisse. Il duo musicale ha ottenuto il grande successo professionale nel 1997, quando vinsero il Festival di Sanremo con il brano Fiumi di parole; ma c’è un altro successo, ben più importante, che hanno celebrato nella loro vita privata ed è la nascita delle figlie Angelica e Aurora, con le quali costituiscono una famiglia solida e molto unita.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, chi sono i Jalisse/ Esclusi 27 volte da Sanremo: "Ci ripresenteremo!"

Alessandra Drusian e Fabio Ricci non hanno costruito solo un sodalizio professionale con i Jalisse, ma anche un legame sentimentale che li ha portati a sposarsi nel 1999; in seguito alla celebrazione del matrimonio, la loro famiglia si è ampliata con la nascita della primogenita Angelica nel 2000 e della secondogenita Aurora nel 2008. La coppia e le loro figlie vivono a Oderzo, in provincia di Treviso, città natale della Drusian.

Jalisse: "Ci ripresenteremo a Sanremo"/ "La nostra famiglia è stata una fortezza dove ripararci"

Angelica e Aurora, chi sono le figlie di Alessandra Drusian e Fabio Ricci

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, i Jalisse, conservano un rapporto davvero speciale con le loro figlie Angelica e Aurora, cresciute con sani principi e in un contesto famigliare armonioso e carico d’amore. In occasione di un’intervista rilasciata a Il Giornale nel maggio 2023, la primogenita Angelica aveva così parlato dei suoi genitori: “Loro non si arrendono mai e cercano di trovare sempre una strada alternativa anche se di fronte si trovano degli ostacoli che sembrano insuperabili“.

Soffermandosi poi sulla possibilità che i genitori abbiano deciso di accantonare la carriera per un certo periodo per occuparsi delle figlie, Angelica ha commentato: “Sicuramente ci sarà stato qualche episodio del genere, perché ti posso garantire che per loro al primo posto ci siamo sempre state noi, e quindi la famiglia, poi tutto il resto, lavoro compreso“.

PERCHE’ I JALISSE NON HANNO RITIRATO PREMIO ‘MIGLIOR LOOK’ A UNA VOCE PER SAN MARINO?/ “Eravamo a 4 km..."