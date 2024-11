Alessandra Mastronardi, la passione per la recitazione nel dna: “Ma a scuola venivo bullizzata per questo”

Alessandra Mastronardi è un’attrice di grande caratura e carisma, in Italia viene ricordata dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione alla fortunata serie tv dei Cesaroni. Ma nel suo percorso artistico e di carriera c’è ben altro, oltre alla serie tv con Amendola, anche se lei non rinnega affatto l’esperienza che le regalò popolarità. Tanti i personaggi che ha interpretato negli anni tra cinema e tv, fiancheggiando attori importanti come George Cloney, Elio Germano, Woody Allen.

Ma a proposito di passato, in una intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera, l’attrice ha ricordato quando ai tempi della scuola, rimaneva ai margini della classe, per via della sua passione per la recitazione. Nell’intervista spiega che alcuni compagni la prendevano in giro per dopo aver realizzato uno spot con Ozpetek regista e Gianni Morandi: “Loro mi prendevano in giro, ero abbastanza bullizzata, anche se all’epoca non esisteva questo termine, mi rubarono il cellulare. L’appiglio erano i genitori”.

Alessandra Mastronardi, il legame coi Cesaroni non svanisce: “Sono stati la mia scuola”

La carriera di Alessandra Mastronardi, quindi, parte da piuttosto lontano, con la prima parte che arriva all’età di tredici anni. “Il mio primo film fu, con Barbara D’Urso, Il manoscritto di Van Hecken”, ricorda Alessandra. Tante le insicurezze che l’hanno accompagnata per anni. Ad esempio, come lei stessa racconta, si vergognava a scrivere sul documento di identità che era attrice.

“La mia scuola sono stati I Cesaroni”, conferma la Mastronardi, comunque molto affezionata al personaggio che le ha dato la popolarità e a cui ancora oggi molti fan sono estremamente legati. Detto questo, non prenderà parte alla nuova stagione in cantiere dei Cesaroni, che ormai fanno parte di un passato lontano, indipendentemente dal legame affettivo.

