Da diversi mesi a questa parte tirerebbe aria di crisi tra l’attrice Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino. Più che di aria, in realtà, dovremmo parlare di tempesta stando a quanto riportato dai vari magazine specializzati in gossip. Infatti sarebbero tutt’altro che rosee le prospettive della coppia, anche alla luce dei timidi indizi che sono apparsi sui social dei protagonisti.

Alessandra Mastronardi/ L'aneddoto choc dell'attrice: "Bullizzata a scuola perché ero compagna scomoda"

Proprio nel bel mezzo delle voci e dei rumor di crisi, l’attrice aveva smesso di seguire su Instagram il marito, postando anche alcuni foto con una frase emblematica, una citazione di Sophia Loren: “Si può voler bene a tante persone. Ma l’Amore, Ninné… L’Amore è n’ata cos!”. Come se non bastasse, la Alessandra Mastronardi avrebbe trascorso il suo compleanno da sola, senza la presenza del marito che per molti a questo punto può già essere etichettato come un ex.

LA DONNA PER ME, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

Alessandra e Gianpaolo Sannino stanno ancora insieme? Dalla crisi alla probabile rottura

Ma cosa è successo tra Alessandra e Gianpaolo Sannino? Davvero una crisi li ha travolti? I diretti interessati hanno tenuto la loro relazione alla larga del gossip in questi mesi, cercando di gestire la situazione con la massima privacy. Le voci su una rottura tuttavia sono sempre diventate più insistenti e sul magazine Gente una ricostruzione che vedrebbe i due compagni separati.

Non si conoscono le ragioni della crisi e oggi, quando siamo ormai sul finire dell’anno, pare che non ci siano margini di riavvicinamento. Il condizionale è d’obbligo perché in amore mai dire mai e poi, né Alessandra Mastronardi né suo marito Gianpaolo Sannino hanno confermato la rottura. C’è da dire una cosa su questo punto: parliamo di due persone che non hanno mai amato mettere in piazza la propria vita privata e sentimentale.

Alessandra Mastronardi, matrimonio già finito con Gianpaolo Sannino?/ I rumors impazzano: si sono lasciati