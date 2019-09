Alessandra Merluzzi, ex moglie Dodi Battaglia/ Accuse choc “Mi picchiava e tradiva”

Triestina e pilota: Alessandra Merluzzi è forse fra le più originali delle mogli di Dodi Battaglia. La seconda per la precisione, subentrata al fianco dell’artista in seguito al suo divorzio con la prima moglie Louise Van Buren. I due non avranno mai figli, al contrario di quanto avverrà fra il chitarrista e le altre donne della sua vita, ma non sarà di certo questo il motivo del loro recente scontro. La campionessa infatti accuserà nel 2005 Dody di averla picchiata e tradita, a distanza quindi di 15 anni dall’incontro avvenuto a Monza. “All’improvviso Dodi ha smesso di amarmi”, racconta al settimanale Vanity Fair, “forse perchè è stato abbindolato da un guru-psicologo”. Nonostante le sei vittorie al volante, la promessa dell’automobilismo è così innamorata di Battaglia da diventare la sua ombra. Alla fine di quegli stessi anni Novanta però, l’artista sceglierà di ripudiarla senza mai dirle il motivo. “Voglio giustizia, i danni biologici, morali, perchè la mia vita è stata rovinata”, conclude la Merluzzi. Dodi ha avuto modo di rispondere in seguito, racconta il Piccolo, negando tutte le accuse e riservandosi la possibilità di chiedere l’intervento del giudice. Sicuro che il motivo delle parole della sua ex fossero da attribuire ad un preciso obbiettivo.

Alessandra Merluzzi, ex moglie Dodi Battaglia: il ricordo della donna

“Ricordo che mi abbordò. Due anni dopo ci siamo sposati a Trieste”, racconta Alessandra Merluzzi parlando del suo folle amore con Dodi Battaglia. Siamo negli anni Novanta e la giovane campionessa rimane affascinata da quel bolognese “bello, anzi bellissimo”. Indossa un giubotto nero e la conquista in pochi istanti. Nei nove anni successivi la Merluzzi lascia la sua Trieste e decide di trasferirsi a Bologna, dove il chitarrista dei Pooh vive dalla nascita. Lei si annulla per quel loro amore, lo segue ovunque ma non basta. La loro relazione non raggiungerà il decimo traguardo e la fine sarà impietosa. Anche dopo, visto che la separazione non sarà facile e i due avranno modo di rivedersi solo in tribunale, come sottolinea la Merluzzi in una lunga intervista a Vanity Fair. Oggi, giovedì 12 settembre 2019, Techetechetè invece farà un grande omaggio ai Pooh ed alla loro storia, partendo dagli anni d’oro con Dodi Battaglia. Dell’ex campionessa invece non se ne sente più parlare. Il suo ricordo è tutto legato a quella cerimonia celebrata a Muggia, in provincia di Trieste, nella piccola chiesetta del paese. Un ricordo in chiaro scuro per il chitarrista, che dopo aver accolto gli invitati al ricevimento presso villa Geringer, vedrà la felicità di quei giorni far spazio molto presto all’amarezza della separazione.

