Paola Toeschi era la moglie del chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, morta nel 2021 all’età di 51 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello. Era nata a Borgomanero, ma da anni viveva a Bologna, città natale del marito. Lui un artista famosissimo che ha conquistato un incredibile successo nel corso della sua carriera nel mondo della musica, lei invece era un’attrice, nota anche in televisione per aver girato diversi spot.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian/ Un amore che dura da oltre trent'anni

I due si erano conosciuti all’inizio degli anni 2000, dal loro amore nel 2005 è nata la figlia Sofia. Il noto chitarrista dalle sue precedenti relazioni aveva già avuto tre figli, Sara Elisabeth e Serena Grace nati dal suo primo matrimonio con Louise Van Buren e Daniele, nato dalla storia d’amore con l’ex compagna Loretta Lanfredi. Con l’attrice aveva ritrovato l’amore ed erano più complici e innamorati che mai, dopo anni di relazione decisero di convolare a nozze nel 2011.

Pooh, sessant'anni di successi e 100 milioni di dischi venduti/ Chi sono i componenti: Facchinetti e...

Paola Toeschi e la lotta contro la malattia, aveva trovato conforto nella religione

La vita di Paola Toeschi e quella della sua famiglia è stata totalmente stravolta nel 2010, quando ha scoperto di avere un tumore al cervello. In una passata intervista aveva rivelato che fino alla sera prima stava bene, il giorno dopo ha avuto una crisi e la diagnosi è stata terribile, in quel momento le è crollato il mondo addosso. L’attrice confessò di aver provato molta paura, pensava alla figlia che era molto piccola e che sarebbe rimasta da sola, continuava a chiedersi perché fosse successo a lei. A darle la forza di lottare con tutta se stessa contro il tumore fu la fede, lei stessa aveva raccontato che era stato Dodi Battaglia a consigliarle di andare in pellegrinaggio a Medjugorje. Andò la prima volta nel 2013 e in quel momento iniziò a provare un’intensa gioia, quel posto riuscì a trasmetterle una grande energia.

Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti: chi è?/ "Nozze in Scozia? Ci andammo perché lei era ancora..."

Dopo il pellegrinaggio a Medjugorje Paola Toeschi iniziò a pregare, ringraziò la Madonna anche per la malattia perché se non si fosse ammalata non avrebbe provato quella esperienza. L’attrice era riuscita a sconfiggere la malattia, scrisse anche un libro intitolato ‘Più forte del male – Con la fede ho vinto il tumore’ nel quale raccontava come la fede le era stata di grande aiuto nei momenti più difficili e dolorosi.

Dodi Battaglia e il dolore per la morte della moglie

Paola Toeschi era riuscita a superare la malattia ma quando il tumore è tornato non ce l’ha fatta, è morta nel 2021 dopo una lunga e dolorosa battaglia. Ad annunciare con immenso dolore la sua scomparsa fu proprio il marito sui social, questo è ciò che ha scritto nella didascalia del post: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia.”

Dopo la morte della moglie Dodi Battaglia si era preso una pausa dalla musica per stare accanto alla figlia Sofia e riorganizzare pian piano la loro vita. Dopo un periodo di stop è tornato a suonare nella sua storica band. I Pooh saranno ospiti di Carlo Conti a Cento nella puntata che andrà in onda su Rai Uno stasera, domenica 6 ottobre. Lo show è nato per festeggiare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione in Italia.