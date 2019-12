Alessandra Moretti, compagna Maurizio Battista/ Quando l’amore vince i pregiudizi

Alessandra Moretti e Maurizio Battista: un amore capace di superare crisi e pregiudizi. La loro storia, a più riprese, è stata oggetto di critiche, quelle che tanto piacciono ai leoni da tastiera del web e che, per loro, rappresentano il pane quotidiano. Prima ancora, però, a osteggiare la loro relazione è stata la famiglia dell’attrice 32enne. “Non possiamo negare – ha spiegato il comico 62enne a ‘Storie Italiane’ – che questo rapporto abbia avuto un prezzo alto, è costato molto. Se qualcuno si è opposto in famiglia? Sì, è stato faticoso. La differenza d’età c’è. Ci sono degli stereotipi. È facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po’ ci ha ferito”. Il sentimento che li unisce, però, è talmente saldo, grazie anche alla presenza della piccola Anna, che la coppia ha avuto nel 2016, da divenire quasi del tutto sordo ai commenti negativi, anche quelli più beceri, riferiti in particolar modo alla lontananza anagrafica esistente tra i due innamorati (30 anni). La dolce metà di Maurizio Battista sarà, fra l’altro, ospite quest’oggi, lunedì 16 dicembre, di “Natale a casa Battista”, in onda su Rai 2 in prima serata.

CHI È ALESSANDRA MORETTI

Alessandra Moretti, nata nel 1987, è la terza donna accanto a Maurizio Battista, che ha alle spalle due matrimoni, dal primo dei quali il comico ha avuto Federica e Simone, con i quali il 62enne romano rivelò in tempi non sospetti di vivere una situazione tesa e complicata proprio a causa della sua nuova relazione e della nascita della piccola Anna. Nella sua carriera, l’attrice ha recitato anche nel lungometraggio del regista Federico Moccia “Universitari – Molto più che amici” e nella fiction di successo di Rai 1 “Provaci ancora Prof”, con Veronica Pivetti, Enzo De Caro e Paolo Conticini. La scintilla con Battista è scoccata a margine di uno spettacolo teatrale al quale i due hanno lavorato insieme e che ha inizialmente consolidato l’amicizia fra loro, prima che questa si tramutasse in un sentimento più profondo. Come anticipato, la coppia ha avuto una figlia tre anni fa, Anna, venuta al mondo nello stesso giorno e alla stessa ora in cui si spense la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La bimba è recentemente finita in ospedale per un problema di salute: fortunatamente nulla di grave, come ha spiegato il papà a mezzo social.

LA CRISI DEL 2018 TRA ALESSANDRA MORETTI E MAURIZIO BATTISTA

Eppure, a dispetto di un amore tanto intenso, la storia fra Alessandra Moretti e Maurizio Battista ha rischiato in una duplice occasione di giungere al capolinea. La prima volta risale alla partecipazione del comico al Grande Fratello Vip, poi superata con un momento di confronto tra i due nella casa. La seconda, invece, decisamente più seria, è datata 2018, commentata così da Battista sulla propria pagina Facebook: “Condivido con voi una cosa non bella, anzi bruttissima, che purtroppo fa parte della mia vita e della vita di tanti. Su Facebook abbiamo condiviso e messo in pubblico senza problemi la storia sentimentale con la signorina Alessandra Moretti, la nascita della splendida signorina Anna e tutto quello che ne è seguito. Purtroppo, per una serie di motivi, le storie finiscono e la storia con la signorina Alessandra Moretti, per vari motivi, anche per colpa mia è finita”. Eppure, quando tutto pareva perduto, i due innamorati si sono lentamente riavvicinati, fors’anche per merito di Anna: i bambini, si sa, hanno il potere di rendere possibile ciò che, agli occhi degli adulti, pare inarrivabile.



