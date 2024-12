La sua casa viene derubata, ma Alessandra Moretti ci tiene a precisare che non sa di che nazionalità sono i ladri. A rivelare pubblicamente il furto avvenuto a Vicenza è stata la stessa eurodeputata del Pd via social. Nel post che ha pubblicato ha raccontato di aver fatto la brutta sorpresa di ritorno da Bruxelles. Inizialmente ha anche temuto che i ladri fossero ancora all’interno dell’abitazione, comunque ha chiamato la polizia. L’onorevole ha spiegato che la casa è stata messa a soqquadro dai ladri, invece sul bottino del furto, su cui la questura di Vicenza sta indagando, non si sa nulla.

Sondaggi politici 2024/ Astensione 49% batte Governo 40%: calo FdI, M5s 10%. Leader, Meloni +14% su Schlein

ALESSANDRA MORETTI, LADRI IN CASA A VICENZA

Come evidenziato da Alessandra Moretti, il suo non è un caso isolato, perché in pochi giorni si sono verificati altri furti e infrazioni, ma l’eurodeputata veneta del Pd ha voluto precisare: “Non sappiamo la nazionalità di queste bande“. Quindi, ha voluto evitare strumentalizzazioni, chiarendo che quel che conta è che vengano assicurati alla giustizia, però poi ha colto l’occasione per lanciare una stilettata al governo, segnalando che alle forze dell’ordine vanno conferite le risorse necessarie per poter lavorare al meglio, quindi accusando l’esecutivo di fare “grandi proclami” e “propaganda facile“.

Sondaggi politici 2024/ Scatto Pd +0,5% dopo Regionali, stallo Centrodestra: FdI 29%, M5s fermo, perde AVS

LO SPAVENTO E LE CRITICHE SOCIAL

Comunque, Alessandra Moretti ha anche raccontato di essersi spaventata molto per l’accaduto, ma di essere stata rassicurata dalle forze dell’ordine che sono intervenute. Infatti, le forze dell’ordine intervenute hanno perlustrato la casa e il giardino, ma l’hanno anche calmata, visto lo spavento. Il suo post sui social è stato accompagnato da una foto che mostra una finestra della sua abitazione rotta dai ladri in occasione del furto, ma è stato anche oggetto di diverse critiche, non solo per l’attacco al governo in un post in cui chiede di evitare strumentalizzazioni, ma anche per il coinvolgimento della scientifica, visto che ha ringraziato gli agenti, oltre al questore.

DENTRO IL MODELLO EMILIANO/ Il rischio del PD, pagare dazio ai radical chic e dimenticare la cosa pubblica