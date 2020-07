Alessandra Moretti, fidanzata Maurizio Battista/ “La famiglia si è opposta e…”

Alessandra Moretti è stata in grado di far cambiare idea al compagno Maurizio Battista in merito alle unioni romantiche. I pregiudizi e le critiche non sono mancati, visto che fra i due c’è una forte differenza d’età. Quei 30 anni che li dividono hanno spinto diversi haters a farsi strada sui social per colpire la coppia e a quanto pare non sono stati gli unici. “Non possiamo negare che questo rapporto abbia avuto un prezzo alto, è costato molto”, ha detto tempo fa il comico a Storie Italiane, “se qualcuno si è opposto in famiglia? Si, è stato faticoso. La differenza d’età c’è. Ci sono degli stereotipi. E’ facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po’ ci ha ferito“. Nonostante questo, la coppia ha dato alla luce la figlia Anna solo quattro anni fa. In quello stesso giorno, Maurizio però ha dovuto affrontare la perdita della madre. Oggi, sabato 18 luglio 2020, Maurizio Battista sarà uno dei protagonisti che vedremo nella prima serata di Canale 5, grazie alla messa in onda di una super puntata di La sai l’ultima?. Ancora una volta non ci sarà Alessandra al suo fianco, ma siamo sicuri che lo seguirà sul piccolo schermo come ha sempre fatto in altre occasioni.

Alessandra Moretti, fidanzata Maurizio Battista: una relazione non sempre facile

La relazione fra Alessandra Moretti e Maurizio Battista non è andata sempre a gonfie vele. I due innamorati infatti hanno affrontato la crisi in più di un’occasione, a partire dall’edizione del Grande Fratello Vip in cui il comico era concorrente. Per fortuna la lontananza ha contribuito a far capire a Maurizio quale sentimento lo legasse alla compagna. Anche se poi nel 2018 c’è stata un’altra potenziale frattura. “Su Facebook abbiamo condiviso e messo in pubblico senza problemi la storia sentimentale con la signorina Alessandra Moretti“, ha scritto all’epoca lui sui social, “la nascita della splendida signorina Anna e tutto quello che ne è seguito. Purtroppo, per una serie di motivi, le storie finiscono e la storia con la signorina Alessandra Moretti, per vari motivi, anche per colpa mia, è finita”. Un annuncio che ha lasciato gli ammiratori a bocca aperta e che per fortuna non ha provocato poi la rottura definitiva della coppia. Forse anche per via della presenza della figlioletta Anna, i due sono riusciti ancora una volta a ritrovare l’intesa perduta. Anche se da tempo ormai il comico non scrive più alcun post sulla loro relazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA