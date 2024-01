Alessandra Moretti, la moglie di Maurizio Battista ricoverata per un’embolia polmonare/ “Viva per miracolo”

Paura per Alessandra Moretti: la moglie di Maurizio Battista in ospedale per un’embolia polmonare

Alessandra Moretti, la moglie del comico romano Maurizio Battista, è stata ricoverata per un’embolia polmonare. Una notizia che è trapelata attraverso la voce social della stessa Alessandra, che con un lungo post ha spiegato cosa le è accaduto, tranquillizzando tutti sulle sue attuali condizioni. “Sono tante le cose che vorrei dire, ma da due giorni soffoco nel pianto.” ha esordito la moglie di Battista, che ha poi annunciato “Senza giri di parole… sono viva per miracolo… ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo ‘trombo’ così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via…ad ogni costo!”

L’attrice non nega che sta attraversando un periodo molto difficile in cui la paura per il futuro è tanta: “Ecco in questi casi non capisco se si è più sfortunati o fortunati, nel senso: chi stabilisce il confine tra le due cose?!” è la riflessione che lancia su Instagram.

Alessandra Moretti, come sta e l’appello sui social

Alessandra Moretti ha spiegato di essere in questo momento travolta da vari pensieri ed emozioni, “passando dal ‘a menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta!’ Al ‘ma come cxxx è possibile che proprio a me? Non bevo non faccio stravizi, eppure…’ ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi…quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo”.

Nell’ultima parte del suo lungo post, la compagna di vita di Maurizio Battista fa poi un appello a tutti coloro che la leggono: “1) Non commiserare (già ci penso abbastanza da sola) 2) Iniziare a dirmi oddio ma come ti curano? Cosa farai? Ve prego no. 3) Poche domande a Maurizio che sta pensando a un po’ troppe cose per i suoi mezzi!”











