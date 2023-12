Maurizio Battista punge Chiara Ferragni: “Beneficenza a teatro ma non vendo Pandori”/ E sulla famiglia…

Maurizio Battista, il teatro e la famiglia: “Ecco cosa farò a Capodanno”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Maurizio Battaglia racconta come trascorrerà il 31 dicembre: “Sarò a teatro a lavorare”. Il comico è infatti in scena a Roma, al Teatro Olimpico, per uno spettacolo dal titolo ‘Speciale Capodanno’ che intratterrà migliaia di persone nella notte più lunga dell’anno.

Chiara Ferragni e Balocco, aperta inchiesta a Prato/ Gdf acquisisce il materiale raccolto dall'Antitrust

Battista tiene però sottolineare che: “Teatro e famiglia per me sono entrambi famiglia. – dando dunque un’anticipazione di ciò che accadrà su quel palco – Non ci sono quarte e quinte pareti, dobbiamo solo divertirci. Deve uscire dopo quelle ore e dire di essersi divertita. Il pubblico è la parte sana del nostro lavoro, senza loro dovremmo andare tutti a lavorare.”

Chiara Ferragni attaccata da Simona Izzo: "Le sue fortune le ha fatte la madre"/ "Per lei un milione..."

Maurizio Battista lancia una stoccata a Chiara Ferragni per il caso pandoro

La schiettezza di Maurizio Battista appare però evidente quando parla di beneficenza e tira in ballo il caso Pandoro che ha visto protagonista Chiara Ferragni. Il comico ha infatti rivelato che anche questo spettacolo che lo vedrà protagonista ha dietro un’iniziativa benefica, tenendo però a fare un’importante chiarimento: “Noi non vendiamo Pandori! – è la frecciatina che assesta subito alla Ferragni – Una parte del nostro incasso andrà all’ospedale Bambin Gesù, a chi purtroppo non può ridere, e lo abbiamo detto quando i biglietti erano già venduti, non prima per venderli. Io non cerco di vendermi!” chiosa quindi Battista, che senza far nomi lancia una stoccata non da poco all’influencer finita nel mirino delle polemiche negli ultimi giorni. Non è l’unico volto noto del mondo dello spettacolo, d’altronde, che in questi giorni ha lanciato accuse e critiche a Chiara Ferragni: tra i volti noti c’è stata anche Simona Izzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA