Alessandra Mussolini a Ballando: insulti choc/ Sui social: “Appesa alle stelle” e…

Alessandra Mussolini annuncia che parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e sui social piovono insulti. Nel mirino non è finita solo l’ex deputata di An e Forza Italia, ma anche la Rai per aver scelto di includerla nel cast del programma di Milly Carlucci. Non sono mancati poi insulti e commenti che facevano riferimento alla morte del nonno, Benito Mussolini. Molti i riferimenti a piazzale Loreto. “Immagino sia brava con la verticale”, scrive un utente. C’è chi prova a ironizzare parlando di un programma da vedere ora “con la tv al contrario”. Tanti i commenti, come “Ballando appesa alle stelle suona meglio” e “Dio patria e quadriglia”. Non a caso l’hashtag #Mussolini è diventato subito trending topic di giornata. Selvaggia Lucarelli, confermata come giudice del programma, aveva inaugurato gli attacchi con una battuta: “Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così”. Finora Alessandra Mussolini non ha replicato alle offese, ma non è escluso che lo faccia nelle prossime ore.

INSULTI AD ALESSANDRA MUSSOLINI E ATTACCHI ALLA RAI

Qualche settimana fa Alessandra Mussolini era andata in tv proprio per denunciare gli insulti ricevuti attraverso un pacco che le era stato recapitato dopo l’acquisto di alcuni mobili. “Il foglio con la scritta fascista di m… e un pupazzo con la testa in giù”, aveva raccontato. In quell’occasione aveva aggiunto che sarebbe andata oltre, visto che non era la prima volta che riceveva insulti, chissà se confermerà questa distanza o se invece deciderà di intervenire. E chissà come reagirà la Rai, tirata in ballo sui social. Molti utenti hanno chiesto infatti alla tv di Stato di fare retromarcia e annullare la partecipazione della nipote di Benito Mussolini alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. “Non ha mai rinnegato le scelte del nonno e spesso le ha addirittura difese. La RAI è servizio pubblico, non può avere tra i suoi ospiti una persona che nel suo essere è apologia del fascismo”, ha scritto un utente su Twitter. E c’è chi si lancia anche in un parallelismo: “Sapete se qualche parente di Hitler partecipa a Ballando con le stelle edizione tedesca?”.



