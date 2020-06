Alessandra Mussolini: “A Ballando con le stelle sorprenderò”/ “No al GF Vip perché..”

Alessandra Mussolini ha detto no al Grande Fratello Vip per Ballando con le stelle. La parlamentare di Forza Italia, ai microfoni dell’AdnKronos, conferma di aver detto sì a Milly Carlucci anche se, per il momento, è ancora tutto in fase di definizione. La Mussolini, tuttavia, è pronta a scendere in pista e a sfoggiare le proprie doti ballerine per divertirsi e divertire il pubblico di Raiuno che, salvo imprevisti, potrà vederla danzare a settembre. La nuova edizione dello show della Carlucci, infatti, dovrebbe andare in onda di sabato sera a partire da settembre e tra i concorrenti dovrebbe quasi sicuramente esserci Alessandra Mussolini che è pronta a stupire non solo i telespettatori, ma anche la giuria. “E’ ancora tutto in via di definizione”, ha dichiarato ai microfoni dell’Adnkronos. “Vedremo, credo che sorprenderò anche me stessa, ce la metterò tutta come faccio sempre”, ha poi aggiunto.

ALESSANDRA MUSSOLINI: “DOPO IL LOCKDOWN, NON AVREI RESISTITO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP”

Se Ballando con le stelle è una sfida che entusiasma Alessandra Mussolini, il Grande Fratello Vip non è riuscito a conquistarla. La Mussolini, infatti, corteggiata anche da Alfonso Signorini come concorrente, all’AdnKronos spiega i motivi che l’hanno spinta a rifiutare l’offerta. “Dopo il lockdown e la situazione tragica che abbiamo vissuto chiudersi di nuovo dentro una casa è un po’ troppo vuoi la libertà e vuoi uscire. Fermo restando che Signorini è stato carinissimo, dopo un lockdown farne un altro, con tutta la buona volontà, non gliela posso fa’!”, ha spiegato la Mussolini che non avrebbe resistito di fronte alla chiusura in un casa. A Ballando con le stelle, invece, potrà tirare fuori tutta la sua energia e stupire tutti con la sua vitalità.



