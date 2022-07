Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show 2022?/ Carlo Conti punta su…

Alessandra Mussolini concorrente di Tale e Quale Show 2022?

Ci sarà Alessandra Mussolini tra i concorrenti di Tale e Quale show 2022? Il nome della Mussolini è saltato fuori da un’indiscrezione esclusiva di TvBlog secondo cui il cast per la nuova edizione del programma di Carlo Conti sarebbe stato chiuso. Tra i concorrenti, stando a quello che riporta TvBlog ci dovrebbe essere proprio la Mussolini che, dopo l’esperienza da concorrente di Ballando con le stelle, sarebbe pronta a tuffarsi anche in quella di imitatrice calandosi nei panni di artisti italiani e internazionali esibendosi dal vivo davanti alla giuria composta da Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello,

Alessandra Mussolini "Pronta a spogliarsi in prima serata su Rai2"/ Cosa succede?

Con la Mussolini, ci sarà anche Valeria Marini. Dopo aver lanciato l’indiscrezione sulla partecipazione della showgirl a Tale e Quale Show 2022, TvBlog conferma la scelta degli autori e di Conti di puntare sulla Marini.

Tale e Quale Show 2022: gli esclusi e i probabili concorrenti

Chi non dovrebbe esserci tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2022 saranno le sorelle Selassiè. Jessica, Lulù e Clarissa erano state accostate al programma di Carlo Conti per diverse settimane. La loro partecipazione sembrava cosa fatta, ma come aveva anticipato TvBlog, al loro posto, sarebbe stata scelta Valeria Marini.

Alessandra Mussolini piange per la mamma Maria: "È fragile"/ D'Urso: "Io non ce l'ho più ma…"

Infine, secondo quanto si legge sempre su TvBlog, tra i concorrenti, non grandi possibilità di essere scelti, ci sono: Marco Morandi, Alex Belli, Guenda Goria, Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Los Locos, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Manuela Zero, Gilles Rocca e Melissa Greta Marchetto.

LEGGI ANCHE:

Alessandra Mussolini, scherzo Le Iene/ In campo contro omofobia. Lei: "Siete stron*i"

© RIPRODUZIONE RISERVATA