Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ I voti e i rapporti con Selvaggia cambieranno?

ALESSANDRA MUSSOLINI E MAYKEL FONTS A BALLANDO CON LE STELLE 2020

Basta che Alessandra Mussolini e Maykel Fonts arrivino sul palco di Ballando con le stelle 2020 affinchè accada di tutto e anche sabato scorso è stato lo stesso. Il ballo è andato di pari passo con la carica erotica della bella politica ma anche le polemiche non sono mancate, e quando c’è lei di mezzo di certo il pubblico si aspetta anche quello. Con un bellissimo vestito blu, Alessandra Mussolini ha annunciato di arrivare in pista molto agguerrita ma senza ricordare un ca*zo come lei stessa ha detto ai suoi colleghi. Prima dell’esibizione, sono andati in onda i video dal dietro le quinte delle loro prove e non poteva mancare uno sfogo ai danni di Selvaggia Lucarelli. Secondo Alessandra Mussolini l’opinionista vede quello che vuole vedere ma poi l’attacco diventa ancora più duro quando pensa a quello che la stessa Selvaggia ha detto poi a Paolo Conticini sottolineando la sua età in senso positivo e lasciando intendere che un uomo a 50 anni può fare quello che vuole, moto, calcetto e ballo, mentre una donna alla sua età è finita: ‘E’ brutto sentire dire da una donna queste cose, una donna perché deve stare con la dentiera e il pannolone?’.

ALESSANDRA MUSSOLINI E LA LITE CON SELVAGGIA LUCARELLI SUL FEMMINISMO…

La miccia è accesa a quel punto e Alessandra Mussolini e Maykel Fonts non possono far altro che ballare al ritmo del cha cha cubano. Le movenze sono sexy e disinvolte (forse un po’ meno quelle della ballerina in questione) ma sicuramente i due portano a casa una buona esibizione visto che siamo solo alla seconda puntata. Cosa ne penseranno i giudici in attesa con le loro palettine dietro il lungo bancone? La prima a parlare è stata Carolyn Smith che si è complimentata con la coppia che alla fine del loro ballo hanno messo in scena un bel bacio. Per loro è stato richiesto il Var mettendo l’accento sulla loro esibizione. La Smith è convinta che Alessandra Mussolini sia davvero molto sexy e anche tecnicamente migliorata ma continua a tenere le caviglie aperte quando deve chiudere. A quel punto è proprio la Mussolini ad attaccare Selvaggia Lucarelli continuando a sottolineare il fatto che le donne possono fare tutto e che non sono solo gli uomini a poterlo fare. Selvaggia Lucarelli si dice poco convinta di voler rispondere per non cadere nella trappola della Mussolini che prova a dare lezioni di femminismo per buttarla in caciara. Alberto Matano non ci sta ed è convinto che il lavoro della Lucarelli non sia mai stato discriminante verso le donne. Chiude i commenti Mariotto che, portato a casa i complimenti di Sofia Loren, etichetta la concorrente come una traviata moderna sperando che i discorsi si elevino visto che siamo arrivati già molto oltre e siamo solo alla seconda puntata. A fine serata la coppia chiude al decimo posto con 27 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA