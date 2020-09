Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ Quella bachata molto sensuale con il ballerino..

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts non hanno bisogno di presentazioni per via degli anni di gloria che hanno passato in tv, lei come showgirl e poi come politica, e lui come maestro alla corte di Ballando con le stelle 2020. Proprio il programma di Milly Carlucci li ha messi insieme in questa edizione slittata più volte fino alla scorsa settimana per via del Covid 19 e di tutto quello che è successo in questi mesi, con quale risultato? Ottimi visto che il pubblico li ha apprezzati (seppur evitando di metterli sul podio dei preferiti) e che i giudici li hanno premiati con 31 punti e un ottimo settimo posto a pochi punti dal sesto. Un esordio con i fiocchi per la coppia che sicuramente ha saputo mettere insieme passione e ottime movenze per essere alla prima puntata.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, chi comanda tra i due?

Prima di salire sul palco di Ballando con le stelle Alessandra Mussolini e Maykel Fonts si sono battibeccati un po’ per via delle posizioni nella coppia, chi comanda tra i due? Alessandra Mussolini è pronta a scommettere che gli uomini non hanno mai comandato in realtà ma Fonts rilancia ‘a casa mia comando io’. Le risate non mancano ma poi è il video di presentazioni che interrompe i due e proprio in queste immagini sentiamo Alessandra Mussolini dirsi pronta a mettersi in gioco ma senza mai farsi comandare ma nel ballo non funziona così e lei ne soffre un po’ perché ‘deve subire’.

Lui la vuole molto caliente e lei, alla fine, si è lasciata convincere portando sul palco una bachata molto sensuale. La presidente Carolyn Smith è convinta che ci sia ancora tanto tempo da fare ma la performance non è stata cattiva soprattutto nel loro movimento del bacino e in quello delle mani e delle braccia. Unico neo? I piedi e le caviglie ma comunque sono promossi. Zazzaroni è contento per il ritorno di Maykel Fonts ma non ha trovato i due molto calati nella coppia. Fabio Canino nel suo giudizio ha tirato in ballo Sandro Mayer solo per complimentarsi con la coppia. Mariotto era letteralmente sognante e si è detto stupito da Alessandra Mussolini che è molto pelvica e quasi quasi potrebbe prendere il posto della Isoardi sul suo podio. In molti si aspettano che l’inferno per loro sia assicurato così come la perdizione a cui è chiamata Alessandra Mussolini, li accontenterà? Siamo sicuri di sì anche se Selvaggia Lucarelli ha bocciato la concorrente invitandola a fare altro perché è un personaggio che non sembra proprio una bambolina come abbiamo visto sul palco del programma.

