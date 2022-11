Alessandra Mussolini è Sabrina Salerno, Tale e Quale Show/ Esibizione da showgirl…

Alessandra Mussolini promossa o bocciata come Sabrina Salerno?

Alessandra Mussolini è pronta a mettersi totalmente in gioco nella nuova puntata di Tale e quale show 2022 trasformandosi in Sabrina Salerno. Non sarà una prova facile per la Mussolini che, probabilmente, oltre a cantare, dovrà anche ballare. Tutti i concorrenti, nello show di Carlo Conti, si esibiscono tutti dal vivo. Conciliare canto e ballo non è affatto semplice e la Mussolini è pronta a mettere in mostra tutti gli insegnamenti ricevuti durante la settimana.

Avendo partecipato già a Ballando con le stelle dove ha dimostrato di avere un grande talento ballerino, tuttavia, la Mussolini potrebbe sorprendere pubblico e giuria, in primis Cristiano Malgioglio, sempre severissimo.

Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show 2022 è pronta ad imitare Sabrina Salerno dopo l’omaggio alla zia Sophia Loren bocciato da Malgioglio. La ex politica, oramai promossa a personaggio televisivo, è tra le indiscusse protagoniste del varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno. La scorsa settimana la Mussolini è stata chiamata ad interpretare ed imitare la zia Sophia Loren con non poche difficoltà. Inizialmente, infatti, la Mussolini non voleva assolutamente omaggiare la zia: “a me dispiace, ho avuto come un blocco emotivo perché in questo film la faccia di mia zia è uguale a quella di mamma e nonna. Ho avuto un blocco per il troppo amore”. Alla fine però ha cambiato idea. Come?

Grazie ad una telefonata della zia Sophia Loren come ha raccontato proprio lei: “mi ha chiamato e mi ha convinta”. Nella telefonata, infatti, si sentiva Sophia Loren dirle: “io sono felice che ti hanno dato questa cosa, era ora che tu lo facessi. Hai aspettato anche troppo tempo. Amore mio, per forza lo devi fare Così Alessandra Mussolini si è calata nei panni dell’attrice Premio Oscar portando in scena il brano “Tu vuò fa l’americano”.

Alla fine Alessandra Mussolini ha deciso di accettare la sfida di Tale e Quale Show 2022 portando in scena l’imitazione della zia Sophia Loren. “È arrivato il momento che la fai!” ha detto la Mussolini che si è poi sottoposta al giudizio della giuria del programma.

Per Giorgio Panariello: “in qualsiasi modo la si omaggia la grande Sophia è sempre un piacere!”, mentre Loretta Goggi si è complimentata: “sono contenta che tu abbia deciso di farlo, ci somigli assai! È stato bellissimo sentirti, vederti cantare”. Bocciatura, invece, da parte di Cristiano Malgioglio: “io amo Sophia alla follia! Hai fatto un casotto che non volevi farla, perché poi hai cambiato idea? Era meglio se non la facevi, ci avresti fatto un regalo!”.











