Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini/ Dopo lo scandalo dei Parioli: “Non si perdona…”

Chi è Mauro Floriani?

Mauro Floriani, classe 1961, è il marito di Alessandra Mussolini, parlamentare europea del gruppo del Partito Popolare Europeo, che domenica 17 marzo sarà ospite a Domenica in per parlare proprio della sua famiglia e del suo nuovo libro “Il gioco del buio”.

All’interno del libro, la Mussolini mette in evidenza il rapporto tra amore, destino e tradimento e queste tre parole potrebbero descrivere anche la sua storia d’amore con Mauro Floriani, ex finanziere e attuale imprenditore, che oggi porta avanti un’attività insieme alla compagna ma che qualche anno fa è stato coinvolto da uno scandalo di grande portata. Mauro Floriani sin da giovane aveva le idee molto chiare sul suo futuro, per lui prediligeva una carriera nel mondo del business e per questo frequentò alcuni istituti rinomati tra cui la Business School di Losanna. Dopo una grande carriera come capitano della Guardia di Finanza, nel 1989 Floriani decise di sposare Alessandra Mussolini, donna forte e determinata che diventa anche la madre dei suoi tre figli: Caterina (nata nel 1995), Clarissa (nata nel 1997) e Romano (nato nel 2003). Un dettaglio inerente alle nozze, che non sfuggì alla stampa e che fu riportato anche dalla Mussolini nel corso di un’intervista a “Belve”, fu la data, i due infatti decisero di sposarsi il 28 ottobre, data dell’anniversario della marcia su Roma del 1922, una scelta voluta a detta della parlamentare.

Mauro Floriani: la sua vita dopo lo scandalo dei Parioli

A distanza di qualche anno dalle nozze di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, la serenità e la stabilità costruite con tanto sacrificio, sono svanite nel nulla a causa di un grande scandalo: quello dei Parioli.

Nel 2013 le forze dell’ordine e la stampa portarono in luce lo “Scandalo dei Parioli”, alcune delle prostitute minorenni coinvolte rilasciarono dichiarazioni sconcertanti e fecero anche dei nomi, tra questi, anche quello di Mauro Floriani, che come riporta RaiNews, ha successivamente patteggiato un anno di reclusione con l’accusa di essere uno dei clienti delle ragazzine. Inutile dire che l’evento distrusse la carriera di Floriani, che negli anni successi è diventato dirigente in Trenitalia e attualmente gestisce un ristorante nel centro di Roma insieme alla moglie; ma l’evento creò un’enorme crepa anche nella sua vita privata. Alessandra Mussolini decise di rimanere comunque accanto al marito, anche per il bene dei figli, eppure nel corso di un’intervista a Belve ha esplicitamente detto di non averlo mai perdonato: “E’ matta? Si vive ma non si perdona. Credo che perdonare spetti al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Tu vivi, comprendi e stai con una persona che per te è fondamentale, perché mio marito per me è sempre stato un punto di riferimento fondamentale, lo è e lo sarà, per me e per i miei figli. Il perdono uno lo dice ma non lo fa”.

