Alessandra Mussolini è Sofia Loren a Domenica Live/ Omaggia la zia con Mambo italiano

Torna l’appuntamento con le esibizioni di Domenica Live. Il drastico cambio look questa settimana ha una protagonista inaspettata: si tratta di Alessandra Mussolini che ha deciso di accettare la proposta di Barbara D’Urso e calarsi nei panni di una grande attrice italiana. La Mussolini sarà infatti Sofia Loren e imiterà la celeberrima scena del film “Pane, amore e…” in cui l’attrice, vestita con un abito rosso, si scatena sulle note di Mambo italiano. Alessandra Mussolini sta provando ormai da alcuni giorni in modo da poter omaggiare al meglio la Loren in una delle scene più note della sua carriera. “Guarda cosa mi stai facendo fare!” sono state le parole della Mussolini alla D’Urso nel breve video delle prove mostrato dalla conduttrice a Pomeriggio 5 venerdì.

Alessandra Mussolini imita Sofia Loren e balla Mambo italiano a Domenica Live

Alessandra Mussolini è pronta a mostrare a tutti il cambio look e il frutto delle tante prove di questi giorni. Come se la caverà nei panni di Sofia Loren? D’altronde forse non tutti sanno che la Loren è la zia della Mussolini (Alessandra è infatti figlia di Maria Scicolone, sorella minore dell’attrice). Indimenticate sono, d’altronde, le parole dette durante una puntata del “Gioco dei 9” condotto da Gerry Scotti. Era il 1991 e una giovanissima Alessandra Mussolini parlava dell’Oscar: “Eravamo tutti incollati davanti alla televisione – aveva spiegato la Mussolini al presentatore – non eravamo a Hollywood ma la nostra famiglia era tutta riunita nella nostra casa di Villa Ada a Roma e appena abbiamo sentito il nome della zia abbiamo iniziato a strapparci i capelli per la felicità , è stato un momento davvero molto emozionante per tutti noi che eravamo lì a seguirla in televisione”.

