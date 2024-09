Correva l’anno 1960 quando la mitica Sophia Loren vinse il premio Oscar come miglior attrice per il film La Ciociara di Vittorio de Sica. La diva, tuttavia, non prese parte alla serata di premiazione e fu il collega Cary Grant a comunicarle la vittoria. Cary Grant e Sophia Loren avevano recitato insieme nella pellicola Un marito per Cinzia e su stessa ammissione dell’attrice ci fu qualcosa tra di loro nel corso degli anni sessanta. Per quanto riguarda il premio Oscar, la Loren ricorda molto nitidamente il momento in cui ricevette la chiamata di Cary Grant e scoprì la vittoria.

“Era notte e mi gridò al telefono che avevo vinto. Cominciai a saltare sul letto, mi sentivo arrivata, è ma la realtà e che ho sempre avuto il complesso di quella che non ha studiato”, ha raccontato l’attrice, ricordando di non aver mai frequentato corsi di recitazione e di aver frequentato solo le scuole elementari.

Sophia Loren e il flirt con Cary Grant stoppato per amore di Carlo Ponti

Tornando al flirt con Cary Grant, ammesso dalla stessa Sophia, pare che il primo incontro tra i due fosse avvenuto sul set del film Orgoglio e Passione. A quei tempi Cary aveva trent’anni più della diva, come se non bastasse era impegnato con Betsy Drake, sua moglie. Ma dinnanzi al fascino della Loren, l’attore non riuscì a resistere e si dice avesse perso la testa per lei.

Allo stesso modo, Sophia Loren era intrigata dal carisma di Cary Grant, dal suo carattere e dai suoi modi gentili di fare. Aveva però un impegno con Carlo Ponti, di cui era comunque innamorata. Così l’attrice decise di troncare sul nascere questa relazione e pensare unicamente alla sua storia con il produttore.

