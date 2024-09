Forse non tutti sanno che l’iconica attrice e diva mondiale, Sophia Loren, ha vissuto un’infanzia molto difficile e complicata. I suoi genitori, Romilda Villani e Riccardo Scicolone, vissero una storia d’amore controversa: il padre infatti pur riconoscendo la bambina non sposò mai la madre, che tirò su Sophia con l’aiuto dei nonni e con tantissime difficoltà economiche. La svolta per Sophia Loren arrivò all’età di quindici anni, quando arrivò prima ad una competizione di bellezza e si trasferì a Roma per cimentarsi con la recitazione e il cinema.

Da lì iniziò il suo grande viaggio verso il successo. Con il padre i rapporti furono fin dal principio tesissimi, d’altronde lui non era d’accordo le aspirazioni di Sophia e tentò di dissuaderla più volte, come ammesso dalla Diva in uno dei suoi libri. “Dopo aver vinto il concorso partii con mamma per Roma dato che volevo provare la scalata al mondo del cinema”, racconta Sophia. Mai decisione migliore avrebbe potuto prendere, malgrado la contrarietà di uno dei due genitori.

Il successo di Sophia Loren diede molto fastidio al padre Riccardo, almeno stando la racconto della Diva che ricorda quando la polizia bussò alla sua porta per approfondire alcune questioni relative ai suoi proventi. “Ero stata denunciata con il il dubbio che avessimo trasformato il nostro appartamento in una casa di appuntamenti”, le parole della Diva.

Accuse e allusioni pesanti, che arrivarono nientemeno che dal padre. Difficile perdonare un gesto di tale gravità, ancora oggi l’attrice non si riesce a dare pace per l’atteggiamento di papà nei suoi confronti. “La ferita che ci aveva inferto mio padre era profonda, e almeno per quel che mi riguarda non si è mai più rimarginata”.

