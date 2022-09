Alessandra Mussolini, lite con i giudici a Tale e quale Show 2022?/ Dopo Ballando si rilancia con Carlo Conti

Alessandra Mussolini, dopo gli scontri con Selvaggia Lucarelli tocca ai giurati di Tale e Quale Show

C’è anche Alessandra Mussolini tra i concorrenti ufficiali di questa nuova edizione di Tale e Quale Show 2022. L’ex politica, da un paio d’anni ormai si dedica esclusivamente al mondo dello spettacolo. Ha infatti partecipato a “Ballando con le stelle” e poi a “Il cantante mascherato”. Nel primo, ha dato vita a scontri infuocati con la giurata Selvaggia Lucarelli, per la gioia dello share che ha toccato picchi importanti.

In questa nuova avventura Alessandra è pronta a prendersi nuovamente la scena e a misurarsi in nuovi ruoli, tra imitazioni e personaggi del mondo della musica. Sventata quindi l’ipotesi secondo cui la Mussolini non avrebbe preso parte allo show per impegni politici, dato che è stata confermata ufficialmente nel cast.

Alessandra Mussolini sempre più invaghita dal mondo della tv

Alessandra Mussolini è sempre più invaghita dal mondo della tv. Da qualche anno a questa parte, infatti, si è focalizzata sulla partecipazione a programmi televisivi importanti. Il suo impegno più recente su Raidue nel programma condotto da Mara Maionchi, Nudi per la Vita, dopo averla vista all’opera nel Cantante Mascherato e soprattutto a Ballando con le Stelle. Da questa sera, venerdì 30 settembre, la ritroveremo nel programma di Carlo Conti, al contrario dei rumors che la vedevano in procinto di “declinare l’invito” per far fronte ad impegni politici.

